Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Imortal Tricolor busca vitória para se afastar do Z-4, enquanto o Juve luta para sair da zona de rebaixamento na 30ª rodada do Brasileiro.
Tem duelo de gaúchos na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Neste domingo (26), em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Juventude a partir das 16h (horário de Brasília).
O Tricolor é o atual 12º colocado com 36 pontos. São cinco de distância em relação ao Vitória, primeiro integrante do Z-4.
O triunfo, assim, é visto como fundamental para o clube deixar de olhar para a parte de baixo dsa tabela e pensar em 'algo mais'.
Já o Ju vem em 18º com 26 pontos, cinco atrás do Santos, que neste momento escaparia do rebaixamento.
Onde assistir ao vivo?
O jogo entre Grêmio e Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta, para o Rio Grande do Sul) e Premiere (pay per view).
Ficha de jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série A 2025
- Rodada: 30ª
- Data: Domingo, 26 de outubro de 2025
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
- Transmissão: Globo (TV aberta RS) e Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Grêmio
Tiago Volpi; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson, Alysson e Pavon (Amuzu); Carlos Vinicius
Juventude
Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson e Caíque; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto.