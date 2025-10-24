fechar
Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Imortal Tricolor busca vitória para se afastar do Z-4, enquanto o Juve luta para sair da zona de rebaixamento na 30ª rodada do Brasileiro.

Por João Victor Tavares Publicado em 24/10/2025 às 15:03
Wagner Leonardo toca a bola para outro jogador do Grêmio
Wagner Leonardo toca a bola para outro jogador do Grêmio - Lucas Uebel/Grêmio

Tem duelo de gaúchos na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Neste domingo (26), em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Juventude a partir das 16h (horário de Brasília).

O Tricolor é o atual 12º colocado com 36 pontos. São cinco de distância em relação ao Vitória, primeiro integrante do Z-4.

O triunfo, assim, é visto como fundamental para o clube deixar de olhar para a parte de baixo dsa tabela e pensar em 'algo mais'.

Já o Ju vem em 18º com 26 pontos, cinco atrás do Santos, que neste momento escaparia do rebaixamento.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Grêmio e Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta, para o Rio Grande do Sul) e Premiere (pay per view).

Ficha de jogo

  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série A 2025
  • Rodada: 30ª
  • Data: Domingo, 26 de outubro de 2025
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: Globo (TV aberta RS) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Grêmio

Tiago Volpi; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson, Alysson e Pavon (Amuzu); Carlos Vinicius

Juventude

Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson e Caíque; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto.

