Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Imortal Tricolor busca vitória para se afastar do Z-4, enquanto o Juve luta para sair da zona de rebaixamento na 30ª rodada do Brasileiro.

Tem duelo de gaúchos na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Neste domingo (26), em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Juventude a partir das 16h (horário de Brasília).

O Tricolor é o atual 12º colocado com 36 pontos. São cinco de distância em relação ao Vitória, primeiro integrante do Z-4.

O triunfo, assim, é visto como fundamental para o clube deixar de olhar para a parte de baixo dsa tabela e pensar em 'algo mais'.

Já o Ju vem em 18º com 26 pontos, cinco atrás do Santos, que neste momento escaparia do rebaixamento.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Grêmio e Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta, para o Rio Grande do Sul) e Premiere (pay per view).

Ficha de jogo

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A 2025

Campeonato Brasileiro – Série A 2025 Rodada: 30ª

30ª Data: Domingo, 26 de outubro de 2025

Domingo, 26 de outubro de 2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS) Transmissão: Globo (TV aberta RS) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Grêmio

Tiago Volpi; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson, Alysson e Pavon (Amuzu); Carlos Vinicius

Juventude

Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson e Caíque; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto.