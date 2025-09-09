Qual jogo vai passar na Globo hoje (09/09)? Confira a programação completa
A programação esportiva desta semana foi afetada pela Data FIFA das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção entra em campo nesta terça
Nesta terça-feira, 09 de setembro de 2025, a TV Globo será responsável por transmitir o confronto entre Brasil e Bolívia, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
A programação foi reajustada devido à DATA FIFA desta semana. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília).
Jogos das eliminatórias nesta terça-feira
- 20h00 – Equador x Argentina
- 20h30 – Chile x Uruguai
- 20h30 – Bolívia x Brasil
- 20h30 – Venezuela x Colômbia
- 20h30 – Peru x Paraguai
Programação da Globo hoje (09)
- 06h00 – Bom Dia Pernambuco
- 08h30 – Bom Dia Brasil
- 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 – Mais Você
- 11h45 – Praça TV – 1ª Edição
- 13h00 – Globo Esporte
- 13h25 – Jornal Hoje
- 14h45 – Edição Especial – Terra Nostra
- 15h10 – Edição Especial – História de Amor
- 15h40 – Sessão da Tarde – Shrek Para Sempre
- 17h10 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
- 17h50 – Êta Mundo Melhor!
- 18h30 – Praça TV – 2ª Edição
- 18h50 – Dona de Mim
- 19h30 – Jornal Nacional
- 20h20 – Futebol: Bolívia x Brasil
- 22h30 – Tela Quente – Venom: Tempo de Carnificina
- 00h45 – Jornal da Globo
- 01h30 – Conversa com Bial
- 02h15 – Dona de Mim
- 03h00 – Comédia na Madruga – Vai Que Cola I
- 03h45 – Comédia na Madruga – Vai Que Cola II
- 04h30 – Hora Um
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Agora, alguns jogos da TV Globo também serão transmitidos no canal de YouTube da emissora, o GE TV.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.