Qual jogo vai passar na Globo hoje (09/09)? Confira a programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A programação esportiva desta semana foi afetada pela Data FIFA das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção entra em campo nesta terça

Nesta terça-feira, 09 de setembro de 2025, a TV Globo será responsável por transmitir o confronto entre Brasil e Bolívia, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A programação foi reajustada devido à DATA FIFA desta semana. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília).

Jogos das eliminatórias nesta terça-feira

20h00 – Equador x Argentina

20h30 – Chile x Uruguai

20h30 – Bolívia x Brasil

20h30 – Venezuela x Colômbia

20h30 – Peru x Paraguai

Programação da Globo hoje (09)

06h00 – Bom Dia Pernambuco

08h30 – Bom Dia Brasil

09h30 – Encontro com Patrícia Poeta

10h35 – Mais Você

11h45 – Praça TV – 1ª Edição

13h00 – Globo Esporte

13h25 – Jornal Hoje

14h45 – Edição Especial – Terra Nostra

15h10 – Edição Especial – História de Amor

15h40 – Sessão da Tarde – Shrek Para Sempre

17h10 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem

17h50 – Êta Mundo Melhor!

18h30 – Praça TV – 2ª Edição

18h50 – Dona de Mim

19h30 – Jornal Nacional

20h20 – Futebol: Bolívia x Brasil

22h30 – Tela Quente – Venom: Tempo de Carnificina

00h45 – Jornal da Globo

01h30 – Conversa com Bial

02h15 – Dona de Mim

03h00 – Comédia na Madruga – Vai Que Cola I

03h45 – Comédia na Madruga – Vai Que Cola II

04h30 – Hora Um

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Agora, alguns jogos da TV Globo também serão transmitidos no canal de YouTube da emissora, o GE TV.

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular