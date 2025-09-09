fechar
Qual jogo vai passar na Globo hoje (09/09)? Confira a programação completa

A programação esportiva desta semana foi afetada pela Data FIFA das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção entra em campo nesta terça

Por João Victor Tavares Publicado em 09/09/2025 às 9:55 | Atualizado em 09/09/2025 às 9:57
Nesta terça-feira, 09 de setembro de 2025, a TV Globo será responsável por transmitir o confronto entre Brasil e Bolívia, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A programação foi reajustada devido à DATA FIFA desta semana. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília).

Jogos das eliminatórias nesta terça-feira

  • 20h00 – Equador x Argentina 
  • 20h30 – Chile x Uruguai 
  • 20h30 – Bolívia x Brasil
  • 20h30 – Venezuela x Colômbia
  • 20h30 – Peru x Paraguai

Programação da Globo hoje (09)

  • 06h00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08h30 – Bom Dia Brasil
  • 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 – Mais Você
  • 11h45 – Praça TV – 1ª Edição
  • 13h00 – Globo Esporte
  • 13h25 – Jornal Hoje
  • 14h45 – Edição Especial – Terra Nostra
  • 15h10 – Edição Especial – História de Amor
  • 15h40 – Sessão da Tarde – Shrek Para Sempre
  • 17h10 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
  • 17h50 – Êta Mundo Melhor!
  • 18h30 – Praça TV – 2ª Edição
  • 18h50 – Dona de Mim
  • 19h30 – Jornal Nacional
  • 20h20 – Futebol: Bolívia x Brasil
  • 22h30 – Tela Quente – Venom: Tempo de Carnificina
  • 00h45 – Jornal da Globo
  • 01h30 – Conversa com Bial
  • 02h15 – Dona de Mim
  • 03h00 – Comédia na Madruga – Vai Que Cola I
  • 03h45 – Comédia na Madruga – Vai Que Cola II
  • 04h30 – Hora Um

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Agora, alguns jogos da TV Globo também serão transmitidos no canal de YouTube da emissora, o GE TV.

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

