Daniela Lima arruma novo emprego após ser demitida da Globo
Daniela Lima, que foi demitida pela Globonews no mês passado, está de casa nova. A jornalista foi contratada pelo portal de notícias Uol, notícia confirmada nesta segunda-feira (8).
“É com imensa alegria que me somo ao time incrível do UOL, um canhão de audiência e uma referência no jornalismo profissional e plural. Chego com muita vontade de contribuir com informação relevante e exclusiva nas diversas plataformas do grupo, para alcançar o público aonde quer que ele esteja. Não vejo, hoje, ninguém tão bem posicionado nos meios digitais. Vem exatamente daí todo o meu entusiasmo com a nova fase”, disse Daniela.
Quando demitiu Daniela Lima, a Globo reforçou que a emissora estava passando por um processo de “renovação” em seu quadro.
“Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da ‘GloboNews’. A ‘GloboNews’ agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo”, explicou o comunicado.
