Rafael Colombo ganha nova função na GloboNews após a saída de Daniela Lima
Clique aqui e escute a matéria
A saída de Daniela Lima do Grupo Globo no início do mês, provocou uma verdadeira dança das cadeiras na GloboNews. E agora, o Conexão ganhará um novo apresentador, de acordo com informações da coluna Outro Canal, da Folha de São Paulo.
Trata-se de Rafael Colombo, que ocupa o cargo deixado pela jornalista ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim. Em nota oficial enviada à imprensa, a emissora afirmou que a demissão de Daniela aconteceu por conta do “movimento permanente de renovação do canal”.
Rafael Colombo tem 47 anos de idade e é bastante conhecido do público paulista. O jornalista atuou como repórter em São Paulo em diferentes programas da TV Globo, além de ter atuado como âncora do CBN São Paulo.
Além da Globo, em 2020, Rafael Colombo migrou para a CNN Brasil onde apresentou o CNN Novo Dia. O profissional foi demitido 2023 e passou a apresentar o Flow News, jornal do Flow Podcast.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br