Aline Galdino é demitida do SBT após cortes no jornalismo

O SBT voltou a promover cortes em seu departamento de jornalismo nesta terça-feira (02), e acabou dispensando a repórter Aline Galdino, contratada em março de 2024, e que dava expediente no Alô Você, de Luiz Bacci.

De acordo com informações do site TV Pop, a decisão da dispensa da repórter faz parte de uma reformulação no time de repórteres da casa. A emissora entendeu que a atuação de Aline chagava mais perto do entretenimento e optou pelo desligamento da profissional.

Aline Galdino foi contratada pelo SBT para integrar o time do matinal Chega Mais, comandado por Paulo Mathias, Regina Volpato e Michelle Barros. Com o fim do programa, a profissional ficou livre para atuar em outros jornalísticos da casa.

Mesmo com a saída de Aline Galdino, a vaga da profissional não ficou aberta. O SBT anunciou a contratação de Gaby de Saboya, que atuava em Santos, no litoral de São Paulo e já estreou na emissora na última segunda-feira (1º).

