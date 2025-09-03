Natuza Nery assume lugar de César Tralli em jornal da GloboNews
Natuza Nery, jornalista, é a nova âncora do Edição das 18h, na GloboNews. O martelo foi batido na última terça-feira (2). Ela vai ocupar o lugar de César Tralli, que em breve vai para a bancada do Jornal Nacional. O que era incerteza acabou virando uma realidade.
Em um comunicado extenso, a emissora anunciou uma série de novidades no canal fechado. A colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, fará parte do time do Estúdio i, atualmente comandado por Andréia Sadi. No lugar de Daniela Lima, a GloboNews confirmou finalmente o nome de Rafael Colombo, no comando do Conexão GloboNews. Ele vai se juntar a Camila Bonfim e Leilane Neubarth.
Veja o comunicado oficial da emissora
“No meio de tantas mudanças, a Globonews não ia ficar fora. Natuza Nery está assumindo a bancada no jornal das 18 no lugar do Cesar Tralli que vai se dedicar ao JN. Rafael Colombo vai apresentar de São Paulo o Conexão dividindo a ancoragem com Leilane Neubarth do Rio e Camila Bomfim de Brasília. E o time de comentaristas ganha o reforço de Malu Gaspar que fará participações semanais no Estudio i, no Mais e no Jornal das 18.
Natuza Nery já comenta no jornal 18, comanda a Central GloboNews e apresenta o podcast O Assunto. Iniciou a carreira na Reuters onde participou de coberturas internacionais como o terremoto no Haiti em 2010. Mudou-se para a Folha de S.Paulo como repórter especial e depois editora do Painel. Foi a primeira jornalista brasileira a entrevistar o presidente Lula, após as eleições e os atentados de 8 de janeiro de 2023. Natuza construiu carreira trabalhando nos bastidores do Poder a partir do contato diário com fontes na política, economia, Judiciário, MP e Polícia Federal.
Rafael Colombo trabalhou por 20 anos no Grupo Bandeirantes de Comunicação e foi apresentador da rádio e da TV. Trabalhou como âncora do Band Eleições e do Canal Livre. Também participou de transmissões de debates eleitorais, acidentes aéreos e Jogos Olímpicos. Foi âncora da CNN Brasil por 3 anos e trabalhou na Jovem Pan e no Flow. Atualmente já estava na casa, como apresentador do CBN SP na CBN e repórter na Globo São Paulo.
Malu Gaspar é colunista do Globo e comentarista da rádio CBN. Cobriu política e economia nos principais veículos do país. Em 30 anos de carreira, passou por Folha de S. Paulo – onde foi correspondente em Nova York – e ainda pela Veja, Exame e revista Piauí. É autora de A Organização: A Odebrecht e o escândalo de corrupção que chocou o mundo; e Tudo ou Nada: Eike Batista e a verdadeira história do grupo X.
