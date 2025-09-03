fechar
Observatório da Tv | Notícia

Natuza Nery assume lugar de César Tralli em jornal da GloboNews

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/09/2025 às 12:38
Natuza Nery assume lugar de César Tralli em jornal da GloboNews
Natuza Nery assume lugar de César Tralli em jornal da GloboNews - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Natuza Nery, jornalista, é a nova âncora do Edição das 18h, na GloboNews. O martelo foi batido na última terça-feira (2). Ela vai ocupar o lugar de César Tralli, que em breve vai para a bancada do Jornal Nacional. O que era incerteza acabou virando uma realidade.

Em um comunicado extenso, a emissora anunciou uma série de novidades no canal fechado. A colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, fará parte do time do Estúdio i, atualmente comandado por Andréia Sadi. No lugar de Daniela Lima, a GloboNews confirmou finalmente o nome de Rafael Colombo, no comando do Conexão GloboNews. Ele vai se juntar a Camila Bonfim e Leilane Neubarth.

Veja o comunicado oficial da emissora

“No meio de tantas mudanças, a Globonews não ia ficar fora. Natuza Nery está assumindo a bancada no jornal das 18 no lugar do Cesar Tralli que vai se dedicar ao JN. Rafael Colombo vai apresentar de São Paulo o Conexão dividindo a ancoragem com Leilane Neubarth do Rio e Camila Bomfim de Brasília. E o time de comentaristas ganha o reforço de Malu Gaspar que fará participações semanais no Estudio i, no Mais e no Jornal das 18.

Natuza Nery já comenta no jornal 18, comanda a Central GloboNews e apresenta o podcast O Assunto. Iniciou a carreira na Reuters onde participou de coberturas internacionais como o terremoto no Haiti em 2010. Mudou-se para a Folha de S.Paulo como repórter especial e depois editora do Painel. Foi a primeira jornalista brasileira a entrevistar o presidente Lula, após as eleições e os atentados de 8 de janeiro de 2023. Natuza construiu carreira trabalhando nos bastidores do Poder a partir do contato diário com fontes na política, economia, Judiciário, MP e Polícia Federal.

Rafael Colombo trabalhou por 20 anos no Grupo Bandeirantes de Comunicação e foi apresentador da rádio e da TV. Trabalhou como âncora do Band Eleições e do Canal Livre. Também participou de transmissões de debates eleitorais, acidentes aéreos e Jogos Olímpicos. Foi âncora da CNN Brasil por 3 anos e trabalhou na Jovem Pan e no Flow. Atualmente já estava na casa, como apresentador do CBN SP na CBN e repórter na Globo São Paulo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Malu Gaspar é colunista do Globo e comentarista da rádio CBN. Cobriu política e economia nos principais veículos do país. Em 30 anos de carreira, passou por Folha de S. Paulo – onde foi correspondente em Nova York – e ainda pela Veja, Exame e revista Piauí. É autora de A Organização: A Odebrecht e o escândalo de corrupção que chocou o mundo; e Tudo ou Nada: Eike Batista e a verdadeira história do grupo X.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Entre hoje e amanhã, 3 signos vão ser surpreendidos por mensagens que não deveriam ter lido
Signo

Entre hoje e amanhã, 3 signos vão ser surpreendidos por mensagens que não deveriam ter lido
O véu do destino se levanta: 3 signos finalmente entendem por que tudo aconteceu
SIGNOS

O véu do destino se levanta: 3 signos finalmente entendem por que tudo aconteceu

Compartilhe

Tags