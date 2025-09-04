fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (04/09)? Confira a programação completa

A programação esportiva desta semana foi afetada pela Data FIFA das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção entra em campo nesta quinta

Por João Victor Tavares Publicado em 04/09/2025 às 10:46
- Reprodução

Nesta quinta-feira, 04 de setembro de 2025, a TV Globo será responsável por transmitir o confronto entre Brasil e Chile, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A programação foi reajustada devido à DATA FIFA desta semana. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília).

Leia Também

Jogos das eliminatórias nesta quinta-feira

  • 20h30 – Argentina x Venezuela
  • 20h30 – Uruguai x Peru
  • 20h30 – Paraguai x Equador
  • 20h30 – Colômbia x Bolívia
  • 21h30 – Brasil x Chile

Programação da Globo hoje (04)

  • 04h00 – Hora Um
  • 06h00 – Bom Dia Praça
  • 08h30 – Bom Dia Brasil
  • 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 – Mais Você
  • 11h45 – Praça TV – 1ª Edição
  • 13h00 – Globo Esporte
  • 13h25 – Jornal Hoje
  • 14h45 – Edição Especial – Terra Nostra
  • 15h15 – Edição Especial – História de Amor
  • 15h45 – Sessão da Tarde – Os Suburbanos – O Filme
  • 17h05 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
  • 18h05 – Êta Mundo Melhor!
  • 18h45 – Praça TV – 2ª Edição
  • 19h15 – Dona de Mim
  • 20h00 – Jornal Nacional
  • 20h35 – Vale Tudo
  • 21h20 – Futebol 2025 (Brasil x Chile)
  • 23h30 – Estrela da Casa
  • 23h50 – Jornal da Globo
  • 00h40 – Conversa com Bial
  • 01h20 – Dona de Mim
  • 02h05 – Comédia na Madruga I
  • 03h05 – Comédia na Madruga II

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Agora, alguns jogos da TV Globo também serão transmitidos no canal de YouTube da emissora, o GE TV.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Leia também

Ex-atriz da Globo é encontrada em situação de abandono em Porto Alegre
Rejane Schumann

Ex-atriz da Globo é encontrada em situação de abandono em Porto Alegre
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Compartilhe

Tags