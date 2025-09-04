Holanda x Polônia AO VIVO e online com imagens: Links oficiais e como assistir o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bola rola a partir das 15h45, horário de Brasília, no De Kuip, em Roterdã; partida é válida pela 5ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa

Nesta quinta-feira (4), Holanda e Polônia se enfrentam, às 15h45, horário de Brasília, pela 5ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, no De Kuip, em Roterdã.

Devido ao formato com um número ímpar de seleções no grupo, a tabela está "distorcida".

A Holanda é 2ª colocada com 6 pontos e apenas dois jogos disputados, contra Finlândia e Malta. Já a Polônia já entrou em campo em três oportunidades e aparece em 3° lugar com o mesmos 6 pontos e menor saldo de gols.

Para a Laranja Mecânica, que caiu nas quartas-de-final da última Copa do Mundo e nas semifinais da Euro, uma vitória pode ser crucial para encaminhar a vaga direta para os EUA, Canadá e México.

Vencendo, a Holanda chegará aos 9 pontos para enfrentar a Lituânia na 4ª rodada, enquanto a Polônia fará uma outra decisão, contra a Finlândia, para quem perdeu em junho, e que só fará uma partida pelas Eliminatórias nesta Data Fifa.

Para os poloneses, como já dito, pontuar é fundamental e até mesmo um empate pode ser visto como interessante para não correr o risco de ir para um "tudo ou nada" contra a Finlândia e ficar de fora até mesmo da Repescagem.

Se quiser vencer, terá que quebrar um longo tabu. A última vitória polaca no confronto foi em 1979, pelas Eliminatórias da Euro 1980.

De lá pra cá, Holanda e Polônia se enfrentaram em 13 oportunidades, com cinco empates e 8 vitórias holandesas.

No recorte mais recente, desde 2020, foram cinco jogos, com um empate e quatro vitórias da Laranja Mecânica, a última pela primeira rodada da fase de grupos da Euro 2024, 2 x 1 de virada.

Transmissão ao vivo de Holanda x Polônia

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.

Links oficiais e como assistir o jogo ao vivo e online com imagens

Disney+ (clique aqui para assistir online)

Com o fim da Star+, todo o conteúdo da plataforma, bem como a programação da ESPN vai para o serviço de streaming Disney+, seguindo o que já acontece no exterior, uma vez que a Disney é a dona de ambas as outras duas marcas.

O serviço custa R$ 43,90 por mês no plano padrão, que inclui, conforme próprio anúncio da empresa, "os canais selecionados da ESPN (ESPN e ESPN3)", além de todo conteúdo já disponível na plataforma, e R$ 62,90 por mês no plano premium.

Este último contempla, segundo o anúncio, "Todos os canais da ESPN, torneios exclusivos e mais de 500 eventos esportivos por mês".

Lembrando que não há teste gratuito no Disney+.

Relembre o último jogo entre as seleções

Prováveis escalações

Holanda



Verbruggen; Dumfries, de Vrij (van Hecke), van Dijk e Aké (van de Ven); Frenkie de Jong, Gravenberch e Reijnders; Xavi Simons (Malen), Gakpo e Memphis Depay - Ronald Koeman

Polônia

Skorupski; Bednarek, Kedziora e Kiwior; Cash, Zielinski, Szymanski, Slisz e Zalewski; Lewandowski e Piatek - Jan Urban

Ficha do jogo

Partida: Holanda x Polônia, pela 5ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data e horário: Quinta-feira, (04/09), às 15h45, horário de Brasília

Local: De Kuip, em Roterdã

Transmissão ao vivo: ESPN e Disney+

Arbitragem

Árbitro: Simone Sozza (ITA)

Assistente 1: Daniele Bindoni (ITA)

Assistente 2: Giovanni Baccini (ITA)