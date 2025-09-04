Holanda x Polônia AO VIVO e online com imagens: Links oficiais e como assistir o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
Bola rola a partir das 15h45, horário de Brasília, no De Kuip, em Roterdã; partida é válida pela 5ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa
Nesta quinta-feira (4), Holanda e Polônia se enfrentam, às 15h45, horário de Brasília, pela 5ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, no De Kuip, em Roterdã.
Devido ao formato com um número ímpar de seleções no grupo, a tabela está "distorcida".
A Holanda é 2ª colocada com 6 pontos e apenas dois jogos disputados, contra Finlândia e Malta. Já a Polônia já entrou em campo em três oportunidades e aparece em 3° lugar com o mesmos 6 pontos e menor saldo de gols.
Para a Laranja Mecânica, que caiu nas quartas-de-final da última Copa do Mundo e nas semifinais da Euro, uma vitória pode ser crucial para encaminhar a vaga direta para os EUA, Canadá e México.
Vencendo, a Holanda chegará aos 9 pontos para enfrentar a Lituânia na 4ª rodada, enquanto a Polônia fará uma outra decisão, contra a Finlândia, para quem perdeu em junho, e que só fará uma partida pelas Eliminatórias nesta Data Fifa.
Para os poloneses, como já dito, pontuar é fundamental e até mesmo um empate pode ser visto como interessante para não correr o risco de ir para um "tudo ou nada" contra a Finlândia e ficar de fora até mesmo da Repescagem.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Se quiser vencer, terá que quebrar um longo tabu. A última vitória polaca no confronto foi em 1979, pelas Eliminatórias da Euro 1980.
De lá pra cá, Holanda e Polônia se enfrentaram em 13 oportunidades, com cinco empates e 8 vitórias holandesas.
No recorte mais recente, desde 2020, foram cinco jogos, com um empate e quatro vitórias da Laranja Mecânica, a última pela primeira rodada da fase de grupos da Euro 2024, 2 x 1 de virada.
Transmissão ao vivo de Holanda x Polônia
A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.
Links oficiais e como assistir o jogo ao vivo e online com imagens
- Disney+ (clique aqui para assistir online)
Com o fim da Star+, todo o conteúdo da plataforma, bem como a programação da ESPN vai para o serviço de streaming Disney+, seguindo o que já acontece no exterior, uma vez que a Disney é a dona de ambas as outras duas marcas.
O serviço custa R$ 43,90 por mês no plano padrão, que inclui, conforme próprio anúncio da empresa, "os canais selecionados da ESPN (ESPN e ESPN3)", além de todo conteúdo já disponível na plataforma, e R$ 62,90 por mês no plano premium.
Este último contempla, segundo o anúncio, "Todos os canais da ESPN, torneios exclusivos e mais de 500 eventos esportivos por mês".
Lembrando que não há teste gratuito no Disney+.
Relembre o último jogo entre as seleções
Prováveis escalações
Holanda
-
Verbruggen; Dumfries, de Vrij (van Hecke), van Dijk e Aké (van de Ven); Frenkie de Jong, Gravenberch e Reijnders; Xavi Simons (Malen), Gakpo e Memphis Depay - Ronald Koeman
Polônia
-
Skorupski; Bednarek, Kedziora e Kiwior; Cash, Zielinski, Szymanski, Slisz e Zalewski; Lewandowski e Piatek - Jan Urban
Ficha do jogo
- Partida: Holanda x Polônia, pela 5ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Data e horário: Quinta-feira, (04/09), às 15h45, horário de Brasília
- Local: De Kuip, em Roterdã
- Transmissão ao vivo: ESPN e Disney+
Arbitragem
- Árbitro: Simone Sozza (ITA)
- Assistente 1: Daniele Bindoni (ITA)
- Assistente 2: Giovanni Baccini (ITA)
- VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)