Resultado do Treino Livre da Fórmula 1 hoje (7/11): veja como ficou a classificação em Interlagos

Devido ao formato sprint, o GP de São Paulo 2025 contará com apenas uma sessão de treino livre antes da classificação; confira detalhes do resultado

Em atualização...

Por conta do formato adotado, o GP de São Paulo 2025 contará com apenas um treino livre, em vez dos tradicionais três.



A sessão, denominada Treino Livre 1, será realizada nesta sexta-feira, 7 de novembro, com início às 11h30 (horário de Brasília).

Logo após, os pilotos voltam à pista para a Classificação Sprint, que definirá o grid da corrida curta de sábado.

Transmissão e cobertura ao vivo

O Treino Livre 1 será transmitido pela TV por assinatura no canal Bandsports e também pela plataforma F1 TV, que exibe a íntegra das atividades da categoria.



Resultado do Treino Livre 1

O Treino Livre 1 terá início às 11h30 (de Brasília). A matéria será atualizada com o resultado em breve.

Fim de semana decisivo em Interlagos

Com o formato sprint, as equipes terão menos tempo para ajustar seus carros, o que torna cada minuto de pista essencial.

A expectativa é de um fim de semana de alta intensidade, com o público brasileiro acompanhando de perto a reta final do campeonato mundial de 2025.

Horários do GP de São Paulo 2025



Sexta-feira (7 de novembro)



Treino Livre 1 - 11h30



Classificação sprint - 15h30

Sábado (8 de novembro)



Corrida sprint - 11h



Classificação - 15h

Domingo (9 de novembro)

