Resultado do Treino Livre da Fórmula 1 hoje (7/11): veja como ficou a classificação em Interlagos
Devido ao formato sprint, o GP de São Paulo 2025 contará com apenas uma sessão de treino livre antes da classificação; confira detalhes do resultado
Por conta do formato adotado, o GP de São Paulo 2025 contará com apenas um treino livre, em vez dos tradicionais três.
A sessão, denominada Treino Livre 1, será realizada nesta sexta-feira, 7 de novembro, com início às 11h30 (horário de Brasília).
Logo após, os pilotos voltam à pista para a Classificação Sprint, que definirá o grid da corrida curta de sábado.
Transmissão e cobertura ao vivo
O Treino Livre 1 será transmitido pela TV por assinatura no canal Bandsports e também pela plataforma F1 TV, que exibe a íntegra das atividades da categoria.
Resultado do Treino Livre 1
O Treino Livre 1 terá início às 11h30 (de Brasília). A matéria será atualizada com o resultado em breve.
Fim de semana decisivo em Interlagos
Com o formato sprint, as equipes terão menos tempo para ajustar seus carros, o que torna cada minuto de pista essencial.
A expectativa é de um fim de semana de alta intensidade, com o público brasileiro acompanhando de perto a reta final do campeonato mundial de 2025.
Horários do GP de São Paulo 2025
Sexta-feira (7 de novembro)
- Treino Livre 1 - 11h30
- Classificação sprint - 15h30
Sábado (8 de novembro)
- Corrida sprint - 11h
- Classificação - 15h
Domingo (9 de novembro)
- Corrida - 14h