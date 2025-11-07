Corrida Sprint do Grande Prêmio de São Paulo: horário e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

F1 Sprint é um formato de corrida curto e intenso introduzido em 2021 para adicionar mais emoção a certos fins de semana da Fórmula 1; saiba tudo

A Fórmula 1 desembarca no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para a disputa da 21ª etapa do calendário de 2025, o tradicional Grande Prêmio de São Paulo.

Com o formato Sprint ainda em vigor, o cronograma será acelerado: o Treino Livre 1 e a Classificação Sprint ocorrem na sexta, seguidos pela Corrida Sprint e a Classificação no sábado (8).

A corrida principal fecha o evento no domingo (9).

O que é o F1 Sprint?

O F1 Sprint é um formato de corrida curto e intenso introduzido em 2021 para adicionar mais emoção a certos fins de semana da Fórmula 1.

Ele cobre 100 km (cerca de um terço da distância de um Grande Prêmio), com duração média de 30 minutos.

O objetivo é promover disputas diretas, menos estratégias de pneus e maior agressividade na pista.

Não há pit stops obrigatórios, e as pistas escolhidas para o Sprint são aquelas com boas oportunidades de ultrapassagem.

Onde assistir o F1 Sprint do GP de São Paulo?

A cobertura do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 será ampla e acessível ao público brasileiro.

A TV Band, detentora dos direitos de transmissão da categoria no país, exibe em TV aberta tanto a classificação quanto a corrida principal no domingo.

Já o Bandsports, canal do mesmo grupo, será responsável pela transmissão completa das atividades de pista em TV fechada, incluindo os treinos livres, a classificação Sprint e a corrida Sprint.

Como é a Classificação Sprint?

A SQ ocorre na sexta-feira e segue o formato de eliminação semelhante ao da classificação tradicional, mas mais curta:

SQ1 (12 min): elimina os 5 mais lentos.

SQ2 (10 min): elimina mais 5.

SQ3 (8 min): define o top 10 para o grid da Sprint.

Essa estrutura mantém a competitividade e obriga os pilotos a serem rápidos desde o início do fim de semana.

Quais são os pontos do Sprint?

O Sprint distribui pontos extras no campeonato para os oito primeiros colocados:

8 pontos

7 pontos

6 pontos

5 pontos

4 pontos

3 pontos

2 pontos

1 pontos

Esses pontos podem ser decisivos em campeonatos disputados, adicionando uma camada estratégica às corridas curtas.

O Sprint influencia o Grande Prêmio?

O Sprint é independente do GP, mas pode afetar indiretamente o domingo em alguns casos:

Penalidades de grid: podem ser transferidas para o GP.

Acidentes graves: se exigirem troca de chassi, o piloto larga do pit lane no domingo.

Menos treino livre: só há uma sessão de 60 minutos, o que aumenta o risco de erros de acerto e torna o fim de semana mais imprevisível.

Mudanças no formato Sprint para a próxima temporada

Implementado em 2021, o formato Sprint será utilizado pela última vez nesta temporada.

A Fórmula 1 anunciou mudanças para 2026, e o GP de São Paulo ficará de fora do calendário de provas com esse formato.

Além da etapa brasileira, Bélgica, Estados Unidos e Catar também deixarão de adotar o modelo reduzido.

Na próxima temporada, os Grandes Prêmios do Canadá, da Holanda e de Singapura estrearão no formato Sprint.

Esses circuitos se somam aos já tradicionais GPs da China, de Miami e da Inglaterra, totalizando seis corridas Sprint no calendário de 2026.