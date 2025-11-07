Corrida Sprint do Grande Prêmio de São Paulo: horário e onde assistir ao vivo
F1 Sprint é um formato de corrida curto e intenso introduzido em 2021 para adicionar mais emoção a certos fins de semana da Fórmula 1; saiba tudo
A Fórmula 1 desembarca no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para a disputa da 21ª etapa do calendário de 2025, o tradicional Grande Prêmio de São Paulo.
Com o formato Sprint ainda em vigor, o cronograma será acelerado: o Treino Livre 1 e a Classificação Sprint ocorrem na sexta, seguidos pela Corrida Sprint e a Classificação no sábado (8).
A corrida principal fecha o evento no domingo (9).
O que é o F1 Sprint?
O F1 Sprint é um formato de corrida curto e intenso introduzido em 2021 para adicionar mais emoção a certos fins de semana da Fórmula 1.
Ele cobre 100 km (cerca de um terço da distância de um Grande Prêmio), com duração média de 30 minutos.
O objetivo é promover disputas diretas, menos estratégias de pneus e maior agressividade na pista.
Não há pit stops obrigatórios, e as pistas escolhidas para o Sprint são aquelas com boas oportunidades de ultrapassagem.
Onde assistir o F1 Sprint do GP de São Paulo?
A cobertura do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 será ampla e acessível ao público brasileiro.
A TV Band, detentora dos direitos de transmissão da categoria no país, exibe em TV aberta tanto a classificação quanto a corrida principal no domingo.
Já o Bandsports, canal do mesmo grupo, será responsável pela transmissão completa das atividades de pista em TV fechada, incluindo os treinos livres, a classificação Sprint e a corrida Sprint.
Como é a Classificação Sprint?
A SQ ocorre na sexta-feira e segue o formato de eliminação semelhante ao da classificação tradicional, mas mais curta:
- SQ1 (12 min): elimina os 5 mais lentos.
- SQ2 (10 min): elimina mais 5.
- SQ3 (8 min): define o top 10 para o grid da Sprint.
Essa estrutura mantém a competitividade e obriga os pilotos a serem rápidos desde o início do fim de semana.
Quais são os pontos do Sprint?
O Sprint distribui pontos extras no campeonato para os oito primeiros colocados:
- 8 pontos
- 7 pontos
- 6 pontos
- 5 pontos
- 4 pontos
- 3 pontos
- 2 pontos
- 1 pontos
Esses pontos podem ser decisivos em campeonatos disputados, adicionando uma camada estratégica às corridas curtas.
O Sprint influencia o Grande Prêmio?
O Sprint é independente do GP, mas pode afetar indiretamente o domingo em alguns casos:
- Penalidades de grid: podem ser transferidas para o GP.
- Acidentes graves: se exigirem troca de chassi, o piloto larga do pit lane no domingo.
- Menos treino livre: só há uma sessão de 60 minutos, o que aumenta o risco de erros de acerto e torna o fim de semana mais imprevisível.
Mudanças no formato Sprint para a próxima temporada
Implementado em 2021, o formato Sprint será utilizado pela última vez nesta temporada.
A Fórmula 1 anunciou mudanças para 2026, e o GP de São Paulo ficará de fora do calendário de provas com esse formato.
Além da etapa brasileira, Bélgica, Estados Unidos e Catar também deixarão de adotar o modelo reduzido.
Na próxima temporada, os Grandes Prêmios do Canadá, da Holanda e de Singapura estrearão no formato Sprint.
Esses circuitos se somam aos já tradicionais GPs da China, de Miami e da Inglaterra, totalizando seis corridas Sprint no calendário de 2026.
Horários do GP de São Paulo 2025
Sexta-feira (7 de novembro)
- Treino Livre 1 - 11h30
- Classificação sprint - 15h30
Sábado (8 de novembro)
- Corrida sprint - 11h
- Classificação - 15h
Domingo (9 de novembro)
- Corrida - 14h