F1: Vai chover no GP de São Paulo 2025? Veja previsão do tempo para o final de semana em Interlagos
Fanzone é o único setor com ingressos disponíveis e terá shows, simuladores e presença de ex-pilotos brasileiros; confira detalhes.
O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2025 finalmente chegou! O evento acontece entre os dias 7 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.
O circuito, conhecido pelo clima instável que costuma influenciar o desempenho das equipes, deve ter um fim de semana de tempo bastante variável durante o Grande Prêmio deste ano.
Previsão do tempo para o GP de São Paulo
Nesta sexta-feira (7), de acordo com o Climatempo, o dia começa com sol e muitas nuvens, e as temperaturas variam entre 14°C e 30°C.
No período da tarde o tempo permanece parcialmente nublado, mas há previsão de pancadas de chuva à noite.
O sábado (8) será marcado por sol entre nuvens, porém com chuvas rápidas e intermitentes ao longo do dia e à noite.
A temperatura deve oscilar entre 15°C e 26°C, e a umidade do ar fica elevada, chegando a 100%. A chance de arco-íris é alta, e os ventos sopram do noroeste a 17 km/h.
Já no domingo (9), dia da corrida principal, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado, mas baixa probabilidade de chuva (apenas 0,4 mm ao longo do dia).
As temperaturas variam entre 14°C e 21°C, e a umidade se mantém entre 60% e 89%.
Com essas condições, há possibilidade de pista molhada em alguns trechos do fim de semana, especialmente durante os treinos e a sprint race de sábado.
Onde comprar ingressos para a o GP de São Paulo 2025?
O ingressos começaram a ser vendidos há cerca de um ano. Desde então, todos os setores se encontram esgotados, com exceção do Fanzone, que possui ingressos a partir de R$ 290 (meia-entrada).
Para acessar o site oficial das vendas e adquirir as entradas, clique aqui.
Programação do GP de São Paulo de F1 2025
Sexta-feira, 7 de novembro
- 08h00 – Abertura dos portões
- 09h05 – Treino Livre (F4)
- 10h30 – Desfile de Carros Históricos
- 11h30 – Treino Livre (F1)
- 13h00 – Classificação Porsche Sprint Challenge
- 14h00 – Classificação Porsche Carrera Cup
- 15h30 – Classificação Sprint
- 17h00 – Classificação (F4)
Sábado, 8 de novembro
- 08h00 – Abertura dos portões
- 09h25 – Primeira Corrida (F4)
- 10h25 – Atração Pré-Grid
- 11h00 – Sprint
- 11h50 – Desfile de Ferraris
- 12h30 – Porsche Sprint Challenge – Primeira Corrida
- 13h15 – Show “Os Cometas”
- 13h35 – Porsche Carrera Cup – Primeira Corrida
- 15h00 – Classificação (F1)
- 16h35 – Segunda Corrida (F4)
Domingo, 9 de novembro
- 08h00 – Abertura dos portões
- 09h20 – Terceira Corrida (F4)
- 10h10 – Porsche Sprint Challenge – Segunda Corrida
- 11h10 – Porsche Carrera Cup – Segunda Corrida
- 11h45 – Homenagem a José Carlos Pace
- 12h00 – Drivers' Parade (Desfile dos pilotos de F1)
- 13h45 – Execução do Hino Nacional
- 13h50 – Apresentação da Esquadrilha da Fumaça
- 14h00 – Fórmula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025