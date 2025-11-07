F1: Vai chover no GP de São Paulo 2025? Veja previsão do tempo para o final de semana em Interlagos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fanzone é o único setor com ingressos disponíveis e terá shows, simuladores e presença de ex-pilotos brasileiros; confira detalhes.

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2025 finalmente chegou! O evento acontece entre os dias 7 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

O circuito, conhecido pelo clima instável que costuma influenciar o desempenho das equipes, deve ter um fim de semana de tempo bastante variável durante o Grande Prêmio deste ano.

Previsão do tempo para o GP de São Paulo

Nesta sexta-feira (7), de acordo com o Climatempo, o dia começa com sol e muitas nuvens, e as temperaturas variam entre 14°C e 30°C.

No período da tarde o tempo permanece parcialmente nublado, mas há previsão de pancadas de chuva à noite.

O sábado (8) será marcado por sol entre nuvens, porém com chuvas rápidas e intermitentes ao longo do dia e à noite.

A temperatura deve oscilar entre 15°C e 26°C, e a umidade do ar fica elevada, chegando a 100%. A chance de arco-íris é alta, e os ventos sopram do noroeste a 17 km/h.

Já no domingo (9), dia da corrida principal, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado, mas baixa probabilidade de chuva (apenas 0,4 mm ao longo do dia).

As temperaturas variam entre 14°C e 21°C, e a umidade se mantém entre 60% e 89%.

Com essas condições, há possibilidade de pista molhada em alguns trechos do fim de semana, especialmente durante os treinos e a sprint race de sábado.

Onde comprar ingressos para a o GP de São Paulo 2025?

O ingressos começaram a ser vendidos há cerca de um ano. Desde então, todos os setores se encontram esgotados, com exceção do Fanzone, que possui ingressos a partir de R$ 290 (meia-entrada).

Para acessar o site oficial das vendas e adquirir as entradas, clique aqui.

Programação do GP de São Paulo de F1 2025



Sexta-feira, 7 de novembro

08h00 – Abertura dos portões

09h05 – Treino Livre (F4)

10h30 – Desfile de Carros Históricos

11h30 – Treino Livre (F1)

13h00 – Classificação Porsche Sprint Challenge

14h00 – Classificação Porsche Carrera Cup

15h30 – Classificação Sprint

17h00 – Classificação (F4)

Sábado, 8 de novembro

08h00 – Abertura dos portões

09h25 – Primeira Corrida (F4)

10h25 – Atração Pré-Grid

11h00 – Sprint

11h50 – Desfile de Ferraris

12h30 – Porsche Sprint Challenge – Primeira Corrida

13h15 – Show “Os Cometas”

13h35 – Porsche Carrera Cup – Primeira Corrida

15h00 – Classificação (F1)

16h35 – Segunda Corrida (F4)

Domingo, 9 de novembro