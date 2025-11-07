fechar
Formula 1 |

F1: Vai chover no GP de São Paulo 2025? Veja previsão do tempo para o final de semana em Interlagos

Fanzone é o único setor com ingressos disponíveis e terá shows, simuladores e presença de ex-pilotos brasileiros; confira detalhes.

Por Thiago Seabra Publicado em 07/11/2025 às 8:58 | Atualizado em 07/11/2025 às 9:48
George Russel, piloto de Fórmula 1 da Mercedes
George Russel, piloto de Fórmula 1 da Mercedes - F1 / Reprodução

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2025 finalmente chegou! O evento acontece entre os dias 7 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

O circuito, conhecido pelo clima instável que costuma influenciar o desempenho das equipes, deve ter um fim de semana de tempo bastante variável durante o Grande Prêmio deste ano.

Previsão do tempo para o GP de São Paulo

Nesta sexta-feira (7), de acordo com o Climatempo, o dia começa com sol e muitas nuvens, e as temperaturas variam entre 14°C e 30°C. 

No período da tarde o tempo permanece parcialmente nublado, mas há previsão de pancadas de chuva à noite.

O sábado (8) será marcado por sol entre nuvens, porém com chuvas rápidas e intermitentes ao longo do dia e à noite.

A temperatura deve oscilar entre 15°C e 26°C, e a umidade do ar fica elevada, chegando a 100%. A chance de arco-íris é alta, e os ventos sopram do noroeste a 17 km/h.

Leia Também

Já no domingo (9), dia da corrida principal, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado, mas baixa probabilidade de chuva (apenas 0,4 mm ao longo do dia).

As temperaturas variam entre 14°C e 21°C, e a umidade se mantém entre 60% e 89%.

Com essas condições, há possibilidade de pista molhada em alguns trechos do fim de semana, especialmente durante os treinos e a sprint race de sábado.

Onde comprar ingressos para a o GP de São Paulo 2025?

O ingressos começaram a ser vendidos há cerca de um ano. Desde então, todos os setores se encontram esgotados, com exceção do Fanzone, que possui ingressos a partir de R$ 290 (meia-entrada).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para acessar o site oficial das vendas e adquirir as entradas, clique aqui.

Programação do GP de São Paulo de F1 2025

Sexta-feira, 7 de novembro

  • 08h00 – Abertura dos portões
  • 09h05 – Treino Livre (F4)
  • 10h30 – Desfile de Carros Históricos
  • 11h30 – Treino Livre (F1)
  • 13h00 – Classificação Porsche Sprint Challenge
  • 14h00 – Classificação Porsche Carrera Cup
  • 15h30 – Classificação Sprint
  • 17h00 – Classificação (F4)

Sábado, 8 de novembro

  • 08h00 – Abertura dos portões
  • 09h25 – Primeira Corrida (F4)
  • 10h25 – Atração Pré-Grid
  • 11h00 – Sprint
  • 11h50 – Desfile de Ferraris
  • 12h30 – Porsche Sprint Challenge – Primeira Corrida
  • 13h15 – Show “Os Cometas”
  • 13h35 – Porsche Carrera Cup – Primeira Corrida
  • 15h00 – Classificação (F1)
  • 16h35 – Segunda Corrida (F4)

Domingo, 9 de novembro

  • 08h00 – Abertura dos portões
  • 09h20 – Terceira Corrida (F4)
  • 10h10 – Porsche Sprint Challenge – Segunda Corrida
  • 11h10 – Porsche Carrera Cup – Segunda Corrida
  • 11h45 – Homenagem a José Carlos Pace
  • 12h00 – Drivers' Parade (Desfile dos pilotos de F1)
  • 13h45 – Execução do Hino Nacional
  • 13h50 – Apresentação da Esquadrilha da Fumaça
  • 14h00 – Fórmula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025

Leia também

Quanto custa o ingresso do GP de São Paulo de F1? Veja valores e como comprar
GP DE SÃO PAULO

Quanto custa o ingresso do GP de São Paulo de F1? Veja valores e como comprar

GP de São Paulo F1 2025 hoje (07/11): horário e onde assistir ao Treino Livre 1 em Interlagos
GP DE SÃO PAULO

GP de São Paulo F1 2025 hoje (07/11): horário e onde assistir ao Treino Livre 1 em Interlagos

Compartilhe

Tags