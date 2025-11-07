Quanto custa o ingresso do GP de São Paulo de F1? Veja valores e como comprar
Fanzone é o único setor com ingressos disponíveis e terá shows, simuladores e presença de ex-pilotos brasileiros; confira detalhes.
O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2025 finalmente chegou! O evento acontece entre os dias 7 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.
A poucos dias do evento, o único setor ainda disponível para compra é o da Fanzone.
A área, que estreou na edição de 2024, fica localizada no Kartódromo de Interlagos e não possui visão direta para a pista.
Mesmo assim, entrega uma programação para o público, com telão, simuladores e shows de artistas como Seu Jorge, Matheus & Kauan e Thiaguinho.
Além das atrações musicais, a Fanzone contará com a presença de ex-pilotos brasileiros Felipe Massa e Rubens Barrichello, que participarão de interações com o público.
Quanto custam os ingressos para o GP de São Paulo?
Os ingressos mais baratos custam R$ 290 (meia-entrada) e R$ 580 (inteira).
O acesso também será permitido aos espectadores dos setores N, H, R, G e Arquibancada Porto, respeitando o limite de capacidade do espaço.
Onde comprar ingressos para a o GP de São Paulo 2025?
O ingressos começaram a ser vendidos há cerca de um ano. Desde então, todos os setores se encontram esgotados, com exceção do Fanzone, que possui ingressos a partir de R$ 290 (meia-entrada).
Para acessar o site oficial das vendas e adquirir as entradas, clique aqui.
Programação do GP de São Paulo de F1 2025
Sexta-feira, 7 de novembro
- 08h00 – Abertura dos portões
- 09h05 – Treino Livre (F4)
- 10h30 – Desfile de Carros Históricos
- 11h30 – Treino Livre (F1)
- 13h00 – Classificação Porsche Sprint Challenge
- 14h00 – Classificação Porsche Carrera Cup
- 15h30 – Classificação Sprint
- 17h00 – Classificação (F4)
Sábado, 8 de novembro
- 08h00 – Abertura dos portões
- 09h25 – Primeira Corrida (F4)
- 10h25 – Atração Pré-Grid
- 11h00 – Sprint
- 11h50 – Desfile de Ferraris
- 12h30 – Porsche Sprint Challenge – Primeira Corrida
- 13h15 – Show “Os Cometas”
- 13h35 – Porsche Carrera Cup – Primeira Corrida
- 15h00 – Classificação (F1)
- 16h35 – Segunda Corrida (F4)
Domingo, 9 de novembro
- 08h00 – Abertura dos portões
- 09h20 – Terceira Corrida (F4)
- 10h10 – Porsche Sprint Challenge – Segunda Corrida
- 11h10 – Porsche Carrera Cup – Segunda Corrida
- 11h45 – Homenagem a José Carlos Pace
- 12h00 – Drivers' Parade (Desfile dos pilotos de F1)
- 13h45 – Execução do Hino Nacional
- 13h50 – Apresentação da Esquadrilha da Fumaça
- 14h00 – Fórmula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025