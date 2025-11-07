Quanto custa o ingresso do GP de São Paulo de F1? Veja valores e como comprar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fanzone é o único setor com ingressos disponíveis e terá shows, simuladores e presença de ex-pilotos brasileiros; confira detalhes.

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2025 finalmente chegou! O evento acontece entre os dias 7 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

A poucos dias do evento, o único setor ainda disponível para compra é o da Fanzone.

A área, que estreou na edição de 2024, fica localizada no Kartódromo de Interlagos e não possui visão direta para a pista.

Mesmo assim, entrega uma programação para o público, com telão, simuladores e shows de artistas como Seu Jorge, Matheus & Kauan e Thiaguinho.

Além das atrações musicais, a Fanzone contará com a presença de ex-pilotos brasileiros Felipe Massa e Rubens Barrichello, que participarão de interações com o público.

Quanto custam os ingressos para o GP de São Paulo?

Os ingressos mais baratos custam R$ 290 (meia-entrada) e R$ 580 (inteira).

O acesso também será permitido aos espectadores dos setores N, H, R, G e Arquibancada Porto, respeitando o limite de capacidade do espaço.