GP de São Paulo F1 2025 hoje (07/11): horário e onde assistir ao Treino Livre 1 em Interlagos

Treino terá exibição ao vivo no Brasil nesta sexta-feira; GP de Interlagos é uma das seis etapas que contam com o formato Sprint na temporada; entenda

Por Thiago Seabra Publicado em 07/11/2025 às 9:35 | Atualizado em 07/11/2025 às 10:03
Fórmula 1 retorna neste fim de semana com o Grande Prêmio de São Paulo
Fórmula 1 retorna neste fim de semana com o Grande Prêmio de São Paulo - Reprodução / F1

A Fórmula 1 chegou ao Brasil! O Grande Prêmio de São Paulo 2025 será realizado mais uma vez em Interlagos e promete grandes emoções neste ano.

O primeiro e único treino realizado acontecerá nesta sexta-feira (07), às 11h30 (de Brasília).

Por que o GP de São Paulo terá apenas um treino livre?

O Grande Prêmio de São Paulo é uma das seis etapas da temporada que contam com o formato Sprint, no qual uma corrida curta acontece no sábado.

Por esse motivo, o fim de semana em Interlagos terá apenas um treino livre, em vez dos três treinos habituais realizados em etapas sem a Sprint.

Onde assistir ao Treino 1 do GP de São Paulo?

O treino será exibido ao vivo através da Bandsports, canal é especializado em transmissões esportivas, que complementa a cobertura esportiva da TV aberta da Band.

O campeonato segue acirrado nas primeiras posições, com Lando Norris liderando a tabela com 357 pontos, apenas um ponto à frente de Oscar Piastri.

Em terceiro lugar aparece Max Verstappen, da RBR, com 321 pontos, ainda na briga, mas precisando reagir nas etapas finais para ameaçar a liderança.

Logo atrás, George Russell, da Mercedes, soma 258 pontos e se consolida como o principal nome da equipe alemã nesta fase.

Fechando o top 5, Charles Leclerc, da Ferrari, ocupa a quinta posição com 210 pontos, mantendo a equipe italiana competitiva, embora em ritmo inferior ao das líderes.

Horários do GP de São Paulo 2025

Sexta-feira (7 de novembro)

  • Treino Livre 1 - 11h30
  • Classificação sprint - 15h30

Sábado (8 de novembro)

  • Corrida sprint - 11h
  • Classificação - 15h

Domingo (9 de novembro)

  • Corrida - 14h

