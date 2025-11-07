GP de São Paulo F1 2025 hoje (07/11): horário e onde assistir ao Treino Livre 1 em Interlagos
Treino terá exibição ao vivo no Brasil nesta sexta-feira; GP de Interlagos é uma das seis etapas que contam com o formato Sprint na temporada; entenda
A Fórmula 1 chegou ao Brasil! O Grande Prêmio de São Paulo 2025 será realizado mais uma vez em Interlagos e promete grandes emoções neste ano.
O primeiro e único treino realizado acontecerá nesta sexta-feira (07), às 11h30 (de Brasília).
Por que o GP de São Paulo terá apenas um treino livre?
O Grande Prêmio de São Paulo é uma das seis etapas da temporada que contam com o formato Sprint, no qual uma corrida curta acontece no sábado.
Por esse motivo, o fim de semana em Interlagos terá apenas um treino livre, em vez dos três treinos habituais realizados em etapas sem a Sprint.
Onde assistir ao Treino 1 do GP de São Paulo?
O treino será exibido ao vivo através da Bandsports, canal é especializado em transmissões esportivas, que complementa a cobertura esportiva da TV aberta da Band.
O campeonato segue acirrado nas primeiras posições, com Lando Norris liderando a tabela com 357 pontos, apenas um ponto à frente de Oscar Piastri.
Em terceiro lugar aparece Max Verstappen, da RBR, com 321 pontos, ainda na briga, mas precisando reagir nas etapas finais para ameaçar a liderança.
Logo atrás, George Russell, da Mercedes, soma 258 pontos e se consolida como o principal nome da equipe alemã nesta fase.
Fechando o top 5, Charles Leclerc, da Ferrari, ocupa a quinta posição com 210 pontos, mantendo a equipe italiana competitiva, embora em ritmo inferior ao das líderes.
Horários do GP de São Paulo 2025
Sexta-feira (7 de novembro)
- Treino Livre 1 - 11h30
- Classificação sprint - 15h30
Sábado (8 de novembro)
- Corrida sprint - 11h
- Classificação - 15h
Domingo (9 de novembro)
- Corrida - 14h