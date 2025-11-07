Classificação Sprint do GP de São Paulo de F1 hoje (07/11): horário e onde assistir ao vivo
Cronograma será acelerado: Treino Livre 1 e a Classificação Sprint ocorrem nesta sexta, seguidos pela Corrida Sprint e a Classificação no sábado
A Fórmula 1 desembarca no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para a disputa da 21ª etapa do calendário de 2025, o tradicional Grande Prêmio de São Paulo.
O único treino livre acontece nesta sexta-feira (7), às 11h30 (horário de Brasília).
Com o formato Sprint ainda em vigor, o cronograma será acelerado: o Treino Livre 1 e a Classificação Sprint ocorrem na sexta, seguidos pela Corrida Sprint e a Classificação no sábado (8).
A corrida principal fecha o evento no domingo (9).
Mudanças no formato Sprint para a próxima temporada
Implementado em 2021, o formato Sprint será utilizado pela última vez nesta temporada.
A Fórmula 1 anunciou mudanças para 2026, e o GP de São Paulo ficará de fora do calendário de provas com esse formato.
Além da etapa brasileira, Bélgica, Estados Unidos e Catar também deixarão de adotar o modelo reduzido.
Na próxima temporada, os Grandes Prêmios do Canadá, da Holanda e de Singapura estrearão no formato Sprint.
Esses circuitos se somam aos já tradicionais GPs da China, de Miami e da Inglaterra, totalizando seis corridas Sprint no calendário de 2026.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir Classificação Sprint do GP de São Paulo de F1?
A cobertura do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 será ampla e acessível ao público brasileiro.
A TV Band, detentora dos direitos de transmissão da categoria no país, exibe em TV aberta tanto a classificação quanto a corrida principal no domingo.
Já o Bandsports, canal do mesmo grupo, será responsável pela transmissão completa das atividades de pista em TV fechada, incluindo os treinos livres, a classificação Sprint e a corrida Sprint.
O que é a corrida Sprint?
A Fórmula 1 retorna a Interlagos para a quinta corrida Sprint consecutiva no circuito paulista.
O formato, criado para intensificar as disputas, tem 100 km de duração, cerca de um terço de um Grande Prêmio, e dispensa paradas obrigatórias nos boxes.
A corrida curta distribui pontos aos oito primeiros colocados — de oito para o vencedor até um ponto para o oitavo.
Horários do GP de São Paulo 2025
Sexta-feira (7 de novembro)
- Treino Livre 1 - 11h30
- Classificação sprint - 15h30
Sábado (8 de novembro)
- Corrida sprint - 11h
- Classificação - 15h
Domingo (9 de novembro)
- Corrida - 14h