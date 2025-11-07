Classificação Sprint do GP de São Paulo de F1 hoje (07/11): horário e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cronograma será acelerado: Treino Livre 1 e a Classificação Sprint ocorrem nesta sexta, seguidos pela Corrida Sprint e a Classificação no sábado

A Fórmula 1 desembarca no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para a disputa da 21ª etapa do calendário de 2025, o tradicional Grande Prêmio de São Paulo.

O único treino livre acontece nesta sexta-feira (7), às 11h30 (horário de Brasília).

Com o formato Sprint ainda em vigor, o cronograma será acelerado: o Treino Livre 1 e a Classificação Sprint ocorrem na sexta, seguidos pela Corrida Sprint e a Classificação no sábado (8).

A corrida principal fecha o evento no domingo (9).

Mudanças no formato Sprint para a próxima temporada

Implementado em 2021, o formato Sprint será utilizado pela última vez nesta temporada.

A Fórmula 1 anunciou mudanças para 2026, e o GP de São Paulo ficará de fora do calendário de provas com esse formato.

Além da etapa brasileira, Bélgica, Estados Unidos e Catar também deixarão de adotar o modelo reduzido.

Na próxima temporada, os Grandes Prêmios do Canadá, da Holanda e de Singapura estrearão no formato Sprint.

Esses circuitos se somam aos já tradicionais GPs da China, de Miami e da Inglaterra, totalizando seis corridas Sprint no calendário de 2026.

Onde assistir Classificação Sprint do GP de São Paulo de F1?

A cobertura do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 será ampla e acessível ao público brasileiro.

A TV Band, detentora dos direitos de transmissão da categoria no país, exibe em TV aberta tanto a classificação quanto a corrida principal no domingo.

Já o Bandsports, canal do mesmo grupo, será responsável pela transmissão completa das atividades de pista em TV fechada, incluindo os treinos livres, a classificação Sprint e a corrida Sprint.

O que é a corrida Sprint?

A Fórmula 1 retorna a Interlagos para a quinta corrida Sprint consecutiva no circuito paulista.

O formato, criado para intensificar as disputas, tem 100 km de duração, cerca de um terço de um Grande Prêmio, e dispensa paradas obrigatórias nos boxes.

A corrida curta distribui pontos aos oito primeiros colocados — de oito para o vencedor até um ponto para o oitavo.