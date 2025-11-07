BandSports ao vivo F1: Confira programação completa do GP de São Paulo
Fórmula 1 hoje: BandSports transmite treinos e classificações do GP de São Paulo 2025 neste fim de semana; Confira como assistir a cobertura
A Fórmula 1 acelera neste fim de semana em Interlagos para o Grande Prêmio de São Paulo 2025, e o BandSports é o canal responsável por exibir os treinos livres, a classificação Sprint e a corrida Sprint.
A sexta-feira (7) começa com o Treino Livre da F1 às 11h30, seguido da Classificação Sprint às 15h30, ambos com transmissão ao vivo do BandSports. No sábado (8), o canal também exibe a Corrida Sprint às 11h e a Classificação oficial às 15h.
No domingo (9), a corrida acontece às 14h (de Brasília), com exibição pela Band (TV aberta) e cobertura complementar no BandSports.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Programação da Fórmula 1 no BandSports
- Sexta (07/11): Treino Livre – 11h30 | Classificação Sprint – 15h30
- Sábado (08/11): Corrida Sprint – 11h | Classificação – 15h
- Domingo (09/11): Cobertura especial da corrida – 14h
Além da F1, o BandSports também transmite as categorias de apoio, como Fórmula 4 Brasil e Porsche Cup, que movimentam o autódromo de Interlagos ao longo do fim de semana.
O canal faz parte da programação da TV por assinatura e está disponível em operadoras como Claro, Sky e Vivo.