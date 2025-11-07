F1 grid de largada da Sprint do GP de São Paulo: Confira resultado da classificação
A Fórmula 1 volta à pista neste sábado (8) em Interlagos para a classificação da corrida de domingo do Grande Prêmio de São Paulo 2025
O britânico Lando Norris (McLaren) confirmou o ótimo momento e vai largar na frente na corrida Sprint do GP de São Paulo 2025. A classificação, encerrada nesta sexta-feira (7), terminou com o líder do Mundial superando Kimi Antonelli (Mercedes) por apenas 0s097. O também piloto da McLaren, Oscar Piastri, completa o top 3.
A liderança de Norris consolida o bom momento do britânico, que já havia feito bom treino livre de manhã, também liderando.
A definição do grid foi marcada por fortes emoções nas três fases da Sprint Qualifying. No SQ2, Charles Leclerc rodou no fim da sessão e atrapalhou Lewis Hamilton, que acabou eliminado e larga em 11º.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) acabou não indo tão bem, garantindo o 14º lugar no grid da Sprint, ficando à frente de Oliver Bearman (Haas) e dos pilotos eliminados ainda no SQ1. Ele, contudo, ficou atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.
Outro destaque negativo foi Carlos Sainz (Williams), que não conseguiu encaixar uma boa volta e sai em último, na 20ª posição.
Grid de largada - corrida sprint
Confira a classificação da sprint.
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Alexander Albon (Williams)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Oliver Bearman (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Esteban Ocon (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A corrida Sprint será disputada neste sábado (8), às 11h (de Brasília), com transmissão ao vivo na Band e BandSports.
Já a classificação oficial para o GP de São Paulo acontece no mesmo dia, às 15h, definindo o grid da corrida principal de domingo.