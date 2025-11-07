fechar
Formula 1 | Notícia

F1 grid de largada da Sprint do GP de São Paulo: Confira resultado da classificação

A Fórmula 1 volta à pista neste sábado (8) em Interlagos para a classificação da corrida de domingo do Grande Prêmio de São Paulo 2025

Por Thiago Wagner Publicado em 07/11/2025 às 15:50 | Atualizado em 07/11/2025 às 16:24
Gabriel Bortoleto acena para os fãs da Fórmula 1
Gabriel Bortoleto acena para os fãs da Fórmula 1 - Reprodução/Instagram

O britânico Lando Norris (McLaren) confirmou o ótimo momento e vai largar na frente na corrida Sprint do GP de São Paulo 2025. A classificação, encerrada nesta sexta-feira (7), terminou com o líder do Mundial superando Kimi Antonelli (Mercedes) por apenas 0s097. O também piloto da McLaren, Oscar Piastri, completa o top 3.

A liderança de Norris consolida o bom momento do britânico, que já havia feito bom treino livre de manhã, também liderando.

A definição do grid foi marcada por fortes emoções nas três fases da Sprint Qualifying. No SQ2, Charles Leclerc rodou no fim da sessão e atrapalhou Lewis Hamilton, que acabou eliminado e larga em 11º.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) acabou não indo tão bem, garantindo o 14º lugar no grid da Sprint, ficando à frente de Oliver Bearman (Haas) e dos pilotos eliminados ainda no SQ1. Ele, contudo, ficou atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.

Outro destaque negativo foi Carlos Sainz (Williams), que não conseguiu encaixar uma boa volta e sai em último, na 20ª posição.

Grid de largada - corrida sprint

Confira a classificação da sprint.

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Fernando Alonso (Aston Martin)
  6. Max Verstappen (Red Bull)
  7. Lance Stroll (Aston Martin)
  8. Charles Leclerc (Ferrari)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  11. Lewis Hamilton (Ferrari)
  12. Alexander Albon (Williams)
  13. Pierre Gasly (Alpine)
  14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  15. Oliver Bearman (Haas)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Liam Lawson (Racing Bulls)
  18. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  19. Esteban Ocon (Haas)
  20. Carlos Sainz (Williams)

A corrida Sprint será disputada neste sábado (8), às 11h (de Brasília), com transmissão ao vivo na Band e BandSports.

Já a classificação oficial para o GP de São Paulo acontece no mesmo dia, às 15h, definindo o grid da corrida principal de domingo.

