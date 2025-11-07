Corrida do GP de São Paulo ao vivo: onde assistir e horário da transmissão
Fórmula 1 retorna a Interlagos para o Grande Prêmio de São Paulo, com corrida no domingo (9), prometendo emoção diante da torcida brasileira
A Fórmula 1 chega ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para disputar a 21ª etapa da temporada 2025, o tradicional Grande Prêmio de São Paulo.
Com o formato Sprint mantido neste ano, o fim de semana será mais dinâmico: a sexta-feira contará com o Treino Livre 1 e a Classificação Sprint, enquanto o sábado (8) traz a Corrida Sprint e a Classificação que define o grid do GP.
O evento se encerra no domingo (9), às 14h (de Brasília), com a corrida principal que promete fortes emoções diante da torcida brasileira.
Onde assistir a corrida do GP de São Paulo?
A TV Band, detentora dos direitos de transmissão da categoria no país, exibirá em TV aberta tanto a classificação quanto a corrida principal de domingo.
Já o Bandsports, canal por assinatura do mesmo grupo, fará a transmissão completa das atividades de pista, incluindo os treinos livres, a Classificação Sprint e a Corrida Sprint.
Como foi a única sessão de treino livre?
Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido no único treino livre, seguido de perto pelo companheiro Oscar Piastri, com apenas 23 milésimos de diferença entre eles.
O destaque inesperado ficou por conta de Nico Hülkenberg, companheiro do brasileiro Gabriel Bortoleto na Haas, que garantiu o terceiro melhor tempo.
Em sua estreia oficial em Interlagos com um carro de Fórmula 1, Bortoleto mostrou bom ritmo e terminou em quinto lugar, confirmando uma boa adaptação ao circuito e à categoria.
Max Verstappen, por sua vez, teve um treino atípico: o holandês abortou sua volta rápida com pneus médios e acabou ficando apenas em 17º, sem mostrar seu real desempenho.
Horários do GP de São Paulo 2025
Sexta-feira (7 de novembro)
- Treino Livre 1 - 11h30
- Classificação sprint - 15h30
Sábado (8 de novembro)
- Corrida sprint - 11h
- Classificação - 15h
Domingo (9 de novembro)
- Corrida - 14h