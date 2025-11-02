Tem Fórmula 1 neste fim de semana? Veja quando será o GP do Brasil 2025 em Interlagos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Norris (357) e Piastri (356) duelam ponto a ponto, enquanto Verstappen (321) ainda sonha com o título. McLaren perto do Mundial de Construtores.

Os fãs da Fórmula 1 terão de esperar mais alguns dias para ver os carros de volta à pista. Neste fim de semana não há corrida, já que a categoria faz uma pausa antes da reta final da temporada 2025.

A próxima etapa será o Grande Prêmio do Brasil, que acontece entre 7 e 9 de novembro, no tradicional autódromo de Interlagos, em São Paulo. A corrida está marcada para o domingo (9), às 14h (horário de Brasília).

GP do Brasil 2025 – Datas e horários

Sexta-feira (7/11): Treino Livre às 11h30 e Classificação Sprint às 15h30

Treino Livre às 11h30 e Classificação Sprint às 15h30 Sábado (8/11): Corrida Sprint às 11h e Classificação oficial às 15h

Corrida Sprint às 11h e Classificação oficial às 15h Domingo (9/11): Corrida – 14h (Brasília)

Onde assistir ao vivo?

Band (TV aberta): transmite a classificação de sábado e a corrida de domingo

transmite a classificação de sábado e a corrida de domingo BandSports: exibe os treinos livres e a Sprint

exibe os treinos livres e a Sprint F1TV Pro: transmite todas as sessões (treinos, Sprint, classificação e corrida)

Situação do campeonato

O campeonato de 2025 chega ao Brasil em clima de decisão. Lando Norris (357 pontos) e Oscar Piastri (356) estão separados por apenas um ponto, com Max Verstappen (321) ainda tentando se manter na briga pelo título.

A McLaren também domina o Mundial de Construtores, e pode praticamente confirmar o campeonato em Interlagos.