Tem Fórmula 1 neste fim de semana? Veja quando será o GP do Brasil 2025 em Interlagos
Norris (357) e Piastri (356) duelam ponto a ponto, enquanto Verstappen (321) ainda sonha com o título. McLaren perto do Mundial de Construtores.
Os fãs da Fórmula 1 terão de esperar mais alguns dias para ver os carros de volta à pista. Neste fim de semana não há corrida, já que a categoria faz uma pausa antes da reta final da temporada 2025.
A próxima etapa será o Grande Prêmio do Brasil, que acontece entre 7 e 9 de novembro, no tradicional autódromo de Interlagos, em São Paulo. A corrida está marcada para o domingo (9), às 14h (horário de Brasília).
GP do Brasil 2025 – Datas e horários
- Sexta-feira (7/11): Treino Livre às 11h30 e Classificação Sprint às 15h30
- Sábado (8/11): Corrida Sprint às 11h e Classificação oficial às 15h
- Domingo (9/11): Corrida – 14h (Brasília)
Onde assistir ao vivo?
- Band (TV aberta): transmite a classificação de sábado e a corrida de domingo
- BandSports: exibe os treinos livres e a Sprint
- F1TV Pro: transmite todas as sessões (treinos, Sprint, classificação e corrida)
Situação do campeonato
O campeonato de 2025 chega ao Brasil em clima de decisão. Lando Norris (357 pontos) e Oscar Piastri (356) estão separados por apenas um ponto, com Max Verstappen (321) ainda tentando se manter na briga pelo título.
A McLaren também domina o Mundial de Construtores, e pode praticamente confirmar o campeonato em Interlagos.