F1 Classificação atualizada: Como fica disputa pelo título após o GP do México
Faltam apenas quatro corridas para o fim da temporada e disputa segue forte entre as duas McLarens (Oscar Piastri e Lando Norris) e Max Verstappen
A Fórmula 1 viveu um fim de semana decisivo, dessa vez com o GP do México, disputado na capital do país. Após a corrida deste domingo, há apenas mais quatro provas: Brasil, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.
Para a corrida de hoje, Lando Norris largou na frente, com as duas Ferraris em segundo e terceiro. Líder do campeonato, Oscar Piastri largou apenas em sétimo.
Já na largada, muita emoção, com quatro carros enfileirados. Verstappen, que largou em quinto, e Leclerc saíram da pista, mas sem acidentes.
O brasileiro Gabriel Bortoleto largou em 16º e pulou bem para 12º no começo da corrida.
Classificação da F1 atualizada
A classificação será atualizada assim que a corrida for finalizada.
- Oscar Piastri (McLaren) – 346 pts
- Lando Norris (McLaren) – 332 pts
- Max Verstappen (Red Bull) – 310 pts
- George Russell (Mercedes) – 252 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) – 192 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 pts
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 pts
- Alexander Albon (Williams) – 73 pts
- Nico Hülkenberg (Sauber) – 41 pts
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 pts
- Carlos Sainz (Williams) – 38 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 pts
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 pts
- Esteban Ocon (Haas) – 28 pts
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 pts
- Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
- Oliver Bearman (Haas) – 20 pts
- Gabriel Bortoleto (Sauber) – 18 pts
- Franco Colapinto (Alpine) – 0 pt
- Jack Doohan (Alpine) – 0 pt