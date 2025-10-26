fechar
Formula 1 |

F1 Classificação atualizada: Como fica disputa pelo título após o GP do México

Faltam apenas quatro corridas para o fim da temporada e disputa segue forte entre as duas McLarens (Oscar Piastri e Lando Norris) e Max Verstappen

Por Thiago Wagner Publicado em 26/10/2025 às 17:20 | Atualizado em 26/10/2025 às 17:21
- F1 / Reprodução

A Fórmula 1 viveu um fim de semana decisivo, dessa vez com o GP do México, disputado na capital do país. Após a corrida deste domingo, há apenas mais quatro provas: Brasil, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.

Para a corrida de hoje, Lando Norris largou na frente, com as duas Ferraris em segundo e terceiro. Líder do campeonato, Oscar Piastri largou apenas em sétimo.

Já na largada, muita emoção, com quatro carros enfileirados. Verstappen, que largou em quinto, e Leclerc saíram da pista, mas sem acidentes.

O brasileiro Gabriel Bortoleto largou em 16º e pulou bem para 12º no começo da corrida.

Classificação da F1 atualizada

A classificação será atualizada assim que a corrida for finalizada.

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 346 pts
  2. Lando Norris (McLaren) – 332 pts
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 310 pts
  4. George Russell (Mercedes) – 252 pts
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 192 pts
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 pts
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 pts
  8. Alexander Albon (Williams) – 73 pts
  9. Nico Hülkenberg (Sauber) – 41 pts
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 pts
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38 pts
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 pts
  13. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 pts
  15. Esteban Ocon (Haas) – 28 pts
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 pts
  17. Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
  18. Oliver Bearman (Haas) – 20 pts
  19. Gabriel Bortoleto (Sauber) – 18 pts
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 pt
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0 pt

Leia também

F1 AO VIVO: Assista o GP do México online e grátis
Fórmula 1

F1 AO VIVO: Assista o GP do México online e grátis
Classificação da Fórmula 1: Norris é o novo líder? Veja disputa do título após o GP do México
F1 2025

Classificação da Fórmula 1: Norris é o novo líder? Veja disputa do título após o GP do México

Compartilhe

Tags