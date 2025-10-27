GP do Brasil de F1: Datas, horários e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fórmula 1 desembarca em São Paulo com a promessa de mais uma briga pelo campeonato mundial de pilotos envolvendo, Norris, Piastri e Verstappen

Após as emoções do GP do México, vencido por Lando Norris, a Fórmula 1 desembarca em São Paulo para o Grande Prêmio do Brasil 2025, que será disputado entre os dias 7 e 9 de novembro, no autódromo de Interlagos.

A etapa brasileira promete fortes emoções com a disputa acirrada entre Lando Norris e Oscar Piastri pelo título do Mundial de Pilotos — separados por apenas um ponto após o GP do México.

A disputa pelo título segue intensa: Lando Norris (357 pts) lidera o campeonato com apenas um ponto de vantagem sobre Oscar Piastri (356). Max Verstappen (321) ainda sonha com o tri consecutivo, enquanto George Russell (258) e Charles Leclerc (210) completam o top 5.

Além disso, será o primeiro contato do brasileiro Gabriel Bortoleto com o público. Esse é o primeiro ano dele como piloto da Sauber.

O circuito de Interlagos, um dos mais tradicionais do calendário, recebe também diversas atrações paralelas como Fórmula 4, Porsche Cup, Sprint Race e o desfile histórico de carros e Ferraris.

Programação completa do GP de São Paulo (horário de Brasília)



Sexta-feira – 07/11

08h00 – Abertura dos portões

9h05 – Treino Livre F4

10h35 – Desfile de Carros Históricos

11h30 – Treino Livre F1

13h00 – Classificação Porsche Sprint Challenge

14h00 – Classificação Porsche Carrera Cup

15h30 – Classificação Sprint (F1)

17h00 – Classificação F4

Sábado – 08/11

08h00 – Abertura dos portões

9h25 – F4 – Primeira Corrida

11h00 – Sprint (F1)

11h50 – Desfile de Ferraris

12h30 – Porsche Sprint Challenge – Primeira Corrida

13h35 – Porsche Carrera Cup – Primeira Corrida

15h00 – Classificação F1

16h35 – F4 – Segunda Corrida

Domingo – 09/11

08h00 – Abertura dos portões

9h20 – F4 – Terceira Corrida

10h10 – Porsche Sprint Challenge – Segunda Corrida

11h10 – Porsche Carrera Cup – Segunda Corrida

11h45 – Atração Pré-Grid: “Os Cometas”

12h00 – Drivers Parade (desfile dos pilotos)

13h44 – Hino Nacional

14h00 – Fórmula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025

Onde assistir ao vivo