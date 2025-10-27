GP do Brasil de F1: Datas, horários e onde assistir ao vivo
Fórmula 1 desembarca em São Paulo com a promessa de mais uma briga pelo campeonato mundial de pilotos envolvendo, Norris, Piastri e Verstappen
Após as emoções do GP do México, vencido por Lando Norris, a Fórmula 1 desembarca em São Paulo para o Grande Prêmio do Brasil 2025, que será disputado entre os dias 7 e 9 de novembro, no autódromo de Interlagos.
A etapa brasileira promete fortes emoções com a disputa acirrada entre Lando Norris e Oscar Piastri pelo título do Mundial de Pilotos — separados por apenas um ponto após o GP do México.
A disputa pelo título segue intensa: Lando Norris (357 pts) lidera o campeonato com apenas um ponto de vantagem sobre Oscar Piastri (356). Max Verstappen (321) ainda sonha com o tri consecutivo, enquanto George Russell (258) e Charles Leclerc (210) completam o top 5.
Além disso, será o primeiro contato do brasileiro Gabriel Bortoleto com o público. Esse é o primeiro ano dele como piloto da Sauber.
O circuito de Interlagos, um dos mais tradicionais do calendário, recebe também diversas atrações paralelas como Fórmula 4, Porsche Cup, Sprint Race e o desfile histórico de carros e Ferraris.
Programação completa do GP de São Paulo (horário de Brasília)
Sexta-feira – 07/11
- 08h00 – Abertura dos portões
- 9h05 – Treino Livre F4
- 10h35 – Desfile de Carros Históricos
- 11h30 – Treino Livre F1
- 13h00 – Classificação Porsche Sprint Challenge
- 14h00 – Classificação Porsche Carrera Cup
- 15h30 – Classificação Sprint (F1)
- 17h00 – Classificação F4
Sábado – 08/11
- 08h00 – Abertura dos portões
- 9h25 – F4 – Primeira Corrida
- 11h00 – Sprint (F1)
- 11h50 – Desfile de Ferraris
- 12h30 – Porsche Sprint Challenge – Primeira Corrida
- 13h35 – Porsche Carrera Cup – Primeira Corrida
- 15h00 – Classificação F1
- 16h35 – F4 – Segunda Corrida
Domingo – 09/11
- 08h00 – Abertura dos portões
- 9h20 – F4 – Terceira Corrida
- 10h10 – Porsche Sprint Challenge – Segunda Corrida
- 11h10 – Porsche Carrera Cup – Segunda Corrida
- 11h45 – Atração Pré-Grid: “Os Cometas”
- 12h00 – Drivers Parade (desfile dos pilotos)
- 13h44 – Hino Nacional
- 14h00 – Fórmula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025
Onde assistir ao vivo
- Treinos livres, classificação e Sprint: BandSports e F1TV Pro
- Corrida: Band (TV aberta) e F1TV Pro (streaming)
- Cobertura digital: site e aplicativo da BandPlay