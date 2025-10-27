fechar
Formula 1 | Notícia

GP do Brasil de F1: Datas, horários e onde assistir ao vivo

Fórmula 1 desembarca em São Paulo com a promessa de mais uma briga pelo campeonato mundial de pilotos envolvendo, Norris, Piastri e Verstappen

Por Thiago Wagner Publicado em 27/10/2025 às 12:17
Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 da Ferrari
Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 da Ferrari - Scuderia Ferrari / Reprodução

Após as emoções do GP do México, vencido por Lando Norris, a Fórmula 1 desembarca em São Paulo para o Grande Prêmio do Brasil 2025, que será disputado entre os dias 7 e 9 de novembro, no autódromo de Interlagos.

A etapa brasileira promete fortes emoções com a disputa acirrada entre Lando Norris e Oscar Piastri pelo título do Mundial de Pilotos — separados por apenas um ponto após o GP do México.

A disputa pelo título segue intensa: Lando Norris (357 pts) lidera o campeonato com apenas um ponto de vantagem sobre Oscar Piastri (356). Max Verstappen (321) ainda sonha com o tri consecutivo, enquanto George Russell (258) e Charles Leclerc (210) completam o top 5.

Além disso, será o primeiro contato do brasileiro Gabriel Bortoleto com o público. Esse é o primeiro ano dele como piloto da Sauber.

O circuito de Interlagos, um dos mais tradicionais do calendário, recebe também diversas atrações paralelas como Fórmula 4, Porsche Cup, Sprint Race e o desfile histórico de carros e Ferraris.

Programação completa do GP de São Paulo (horário de Brasília)

Sexta-feira – 07/11

  • 08h00 – Abertura dos portões
  • 9h05 – Treino Livre F4
  • 10h35 – Desfile de Carros Históricos
  • 11h30 – Treino Livre F1
  • 13h00 – Classificação Porsche Sprint Challenge
  • 14h00 – Classificação Porsche Carrera Cup
  • 15h30 – Classificação Sprint (F1)
  • 17h00 – Classificação F4

Sábado – 08/11

  • 08h00 – Abertura dos portões
  • 9h25 – F4 – Primeira Corrida
  • 11h00 – Sprint (F1)
  • 11h50 – Desfile de Ferraris
  • 12h30 – Porsche Sprint Challenge – Primeira Corrida
  • 13h35 – Porsche Carrera Cup – Primeira Corrida
  • 15h00 – Classificação F1
  • 16h35 – F4 – Segunda Corrida

Domingo – 09/11

  • 08h00 – Abertura dos portões
  • 9h20 – F4 – Terceira Corrida
  • 10h10 – Porsche Sprint Challenge – Segunda Corrida
  • 11h10 – Porsche Carrera Cup – Segunda Corrida
  • 11h45 – Atração Pré-Grid: “Os Cometas”
  • 12h00 – Drivers Parade (desfile dos pilotos)
  • 13h44 – Hino Nacional
  • 14h00 – Fórmula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025

Onde assistir ao vivo

  • Treinos livres, classificação e Sprint: BandSports e F1TV Pro
  • Corrida: Band (TV aberta) e F1TV Pro (streaming)
  • Cobertura digital: site e aplicativo da BandPlay

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Classificação da Fórmula 1: Norris é o novo líder? Veja disputa do título após o GP do México
F1 2025

Classificação da Fórmula 1: Norris é o novo líder? Veja disputa do título após o GP do México
F1 AO VIVO: Assista o GP do México online e grátis
Fórmula 1

F1 AO VIVO: Assista o GP do México online e grátis

Compartilhe

Tags