F1 AO VIVO: Assista o GP do México online e grátis
Lando Norris larga na Pole Position, Verstappen e Piastri são apenas P5 e P7, respectivamente, na corrida deste domingo (26); saiba como assistir
As luzes vermelhas vão se apagar e vai ser dada a largada para a 20ª corrida da temporada 2025 da Fórmula 1!
Neste domingo (26), acontece o GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, que pode ser crucial para a definição do título mundial de pilotos.
Vice-líder do campeonato, Lando Norris, da McLaren, será o Pole Position formando a primeira fila com Charles Leclerc, da Ferrari.
Concorrentes diretos do piloto britânico, Max Verstappen, 3° colocado no campeonato, largará em P5, enquanto que o líder do mundial começa em P7. A depender do resultado final, poderemos ter um novo líder, com Norris assumindo a ponta restando quatro etapas para o fim da temporada.
A largada está marcada para às 17h, horário de Brasília e a corrida contará com transmissão da Band, na tv aberta.
A emissora também disponibiliza a transmissão gratuita e online através do site Band.com.br e do serviço de streaming Bandplay. Saiba como assistir abaixo:
Links oficiais para assistir o GP do México online e grátis
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandsports.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
Grid de Largada do GP do México
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)*
- Esteban Ocon (Haas)
- Nico Hulkenberg (Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Alexander Albon (Williams)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
*Sainz largará em 12° após sofrer uma punição de perda de 5 posições no grid.
Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1
Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 346 pontos
7 vitórias | 14 pódios
- Lando Norris (McLaren) - 332 pontos
5 vitórias | 15 pódios
- Max Verstappen (Red Bull) - 306 pontos
5 vitórias | 10 pódios
- George Russell (Mercedes) - 252 pontos
2 vitórias | 8 pódios
- Charles Leclerc (Ferrari) - 192 pontos
0 vitórias | 6 pódios
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 142 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Alexander Albon (Williams) - 73 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Carlos Sainz (Williams) - 38 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 37 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Oliver Bearman (Haas) - 20 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
0 vitórias | 0 pódios
- Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
0 vitórias | 0 pódios
Construtores
- McLaren - 678 pontos
- Mercedes - 341 pontos
- Ferrari - 334 pontos
- Red Bull - 331 pontos
- Williams - 111 pontos
- Racing Bulls - 72 pontos
- Aston Martin - 69 pontos
- Sauber - 59 pontos
- Haas - 48 pontos
- Alpine - 20 pontos