F1 AO VIVO: Assista o GP do México online e grátis

Lando Norris larga na Pole Position, Verstappen e Piastri são apenas P5 e P7, respectivamente, na corrida deste domingo (26); saiba como assistir

Por Victor Peixoto Publicado em 26/10/2025 às 17:04 | Atualizado em 26/10/2025 às 17:33
As luzes vermelhas vão se apagar e vai ser dada a largada para a 20ª corrida da temporada 2025 da Fórmula 1!

Neste domingo (26), acontece o GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, que pode ser crucial para a definição do título mundial de pilotos.

Vice-líder do campeonato, Lando Norris, da McLaren, será o Pole Position formando a primeira fila com Charles Leclerc, da Ferrari.

Concorrentes diretos do piloto britânico, Max Verstappen, 3° colocado no campeonato, largará em P5, enquanto que o líder do mundial começa em P7. A depender do resultado final, poderemos ter um novo líder, com Norris assumindo a ponta restando quatro etapas para o fim da temporada.

largada está marcada para às 17h, horário de Brasília e a corrida contará com transmissão da Band, na tv aberta.

A emissora também disponibiliza a transmissão gratuitaonline através do site Band.com.br e do serviço de streaming Bandplay. Saiba como assistir abaixo:

Links oficiais para assistir o GP do México online e grátis

Grid de Largada do GP do México

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Kimi Antonelli (Mercedes)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  11. Carlos Sainz (Williams)*
  12. Esteban Ocon (Haas)
  13. Nico Hulkenberg (Sauber)
  14. Fernando Alonso (Aston Martin)
  15. Liam Lawson (Racing Bulls)
  16. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  17. Alexander Albon (Williams)
  18. Pierre Gasly (Alpine)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Franco Colapinto (Alpine)

*Sainz largará em 12° após sofrer uma punição de perda de 5 posições no grid.

Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1

Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 346 pontos
    7 vitórias | 14 pódios
  2. Lando Norris (McLaren) - 332 pontos
    5 vitórias | 15 pódios
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 306 pontos
    5 vitórias | 10 pódios
  4. George Russell (Mercedes) - 252 pontos
    2 vitórias | 8 pódios
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 192 pontos
    0 vitórias | 6 pódios
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 142 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  8. Alexander Albon (Williams) - 73 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  9. Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  11. Carlos Sainz (Williams) - 38 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) - 37 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  13. Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  15. Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  17. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  18. Oliver Bearman (Haas) - 20 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  19. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
    0 vitórias | 0 pódios
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
    0 vitórias | 0 pódios

Construtores

  1. McLaren - 678 pontos
  2. Mercedes - 341 pontos
  3. Ferrari - 334 pontos
  4. Red Bull - 331 pontos
  5. Williams - 111 pontos
  6. Racing Bulls - 72 pontos
  7. Aston Martin - 69 pontos
  8. Sauber - 59 pontos
  9. Haas - 48 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

