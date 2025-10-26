Classificação da Fórmula 1: Norris é o novo líder? Veja disputa do título após o GP do México
Após a corrida deste domingo (26), restarão apenas quatro etapas com quatro corridas e duas sprints para o fim da temporada 2025 da Fórmula 1
Neste domingo (26), acontece o GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, que pode ser crucial para a definição do título mundial de pilotos da Fórmula 1 em 2025!
A largada está marcada para às 17h, horário de Brasília e a corrida contará com transmissão da Band, na tv aberta, e através do seu site oficial e do serviço de streaming Bandplay, online e grátis.
Vice-líder do campeonato, Lando Norris, da McLaren, será o Pole Position formando a primeira fila com Charles Leclerc, da Ferrari e pode assumir a liderança caso some 15 pontos a mais que Oscar Piastri, seu companheiro de equipe e que largará em P7.
Para que isso aconteça, Norris precisa vencer a corrida e Piastri chegar no máximo em P5 ou, chegar em P2 e seu colega de McLaren chegar em no máximo em P9 ou, por fim, chegar em P3 e Piastri não somar pontos.
Verstappen, 3° colocado no Campeonato de Pilotos, larga em P5 e está a 40 pontos de Piastri e a 26 de Norris, não podendo ultrapassá-los nesta corrida, mas podendo diminuir o gap para no máximo 1 ponto para Norris e 15 para Piastri, o que aconteceria apenas se vencesse no México e ambas McLaren não pontuassem.
Confira a classificação abaixo:
Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1
*Esta matéria será atualizada após o fim da corrida
Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 346 pontos
7 vitórias | 14 pódios
- Lando Norris (McLaren) - 332 pontos
5 vitórias | 15 pódios
- Max Verstappen (Red Bull) - 306 pontos
5 vitórias | 10 pódios
- George Russell (Mercedes) - 252 pontos
2 vitórias | 8 pódios
- Charles Leclerc (Ferrari) - 192 pontos
0 vitórias | 6 pódios
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 142 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Alexander Albon (Williams) - 73 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Carlos Sainz (Williams) - 38 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 37 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Oliver Bearman (Haas) - 20 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
0 vitórias | 0 pódios
- Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
0 vitórias | 0 pódios
Construtores
- McLaren - 678 pontos
- Mercedes - 341 pontos
- Ferrari - 334 pontos
- Red Bull - 331 pontos
- Williams - 111 pontos
- Racing Bulls - 72 pontos
- Aston Martin - 69 pontos
- Sauber - 59 pontos
- Haas - 48 pontos
- Alpine - 20 pontos
Links oficiais para assistir o GP do México online e grátis
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandsports.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
Grid de Largada do GP do México
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)*
- Esteban Ocon (Haas)
- Nico Hulkenberg (Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Alexander Albon (Williams)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
*Sainz largará em 12° após sofrer uma punição de perda de 5 posições no grid.