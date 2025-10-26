fechar
Formula 1 |

Classificação da Fórmula 1: Norris é o novo líder? Veja disputa do título após o GP do México

Após a corrida deste domingo (26), restarão apenas quatro etapas com quatro corridas e duas sprints para o fim da temporada 2025 da Fórmula 1

Por Victor Peixoto Publicado em 26/10/2025 às 17:18 | Atualizado em 26/10/2025 às 17:33
Verstappen, Piastri e Norris brigam pelo título da Fórmula 1 em 2025
Verstappen, Piastri e Norris brigam pelo título da Fórmula 1 em 2025 - F1 / Reprodução

Neste domingo (26), acontece o GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, que pode ser crucial para a definição do título mundial de pilotos da Fórmula 1 em 2025!

largada está marcada para às 17h, horário de Brasília e a corrida contará com transmissão da Band, na tv aberta, e através do seu site oficial e do serviço de streaming Bandplay, online e grátis.

Vice-líder do campeonato, Lando Norris, da McLaren, será o Pole Position formando a primeira fila com Charles Leclerc, da Ferrari e pode assumir a liderança caso some 15 pontos a mais que Oscar Piastri, seu companheiro de equipe e que largará em P7.

Para que isso aconteça, Norris precisa vencer a corrida e Piastri chegar no máximo em P5 ou, chegar em P2 e seu colega de McLaren chegar em no máximo em P9 ou, por fim, chegar em P3 e Piastri não somar pontos.

Verstappen, 3° colocado no Campeonato de Pilotos, larga em P5 e está a 40 pontos de Piastri e a 26 de Norris, não podendo ultrapassá-los nesta corrida, mas podendo diminuir o gap para no máximo 1 ponto para Norris e 15 para Piastri, o que aconteceria apenas se vencesse no México e ambas McLaren não pontuassem. 

Confira a classificação abaixo:

Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1

*Esta matéria será atualizada após o fim da corrida

Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 346 pontos
    7 vitórias | 14 pódios
  2. Lando Norris (McLaren) - 332 pontos
    5 vitórias | 15 pódios
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 306 pontos
    5 vitórias | 10 pódios
  4. George Russell (Mercedes) - 252 pontos
    2 vitórias | 8 pódios
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 192 pontos
    0 vitórias | 6 pódios
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 142 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  8. Alexander Albon (Williams) - 73 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  9. Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  11. Carlos Sainz (Williams) - 38 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) - 37 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  13. Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  15. Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  17. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  18. Oliver Bearman (Haas) - 20 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  19. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
    0 vitórias | 0 pódios
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
    0 vitórias | 0 pódios

Construtores

  1. McLaren - 678 pontos
  2. Mercedes - 341 pontos
  3. Ferrari - 334 pontos
  4. Red Bull - 331 pontos
  5. Williams - 111 pontos
  6. Racing Bulls - 72 pontos
  7. Aston Martin - 69 pontos
  8. Sauber - 59 pontos
  9. Haas - 48 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

Links oficiais para assistir o GP do México online e grátis

Grid de Largada do GP do México

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Kimi Antonelli (Mercedes)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  11. Carlos Sainz (Williams)*
  12. Esteban Ocon (Haas)
  13. Nico Hulkenberg (Sauber)
  14. Fernando Alonso (Aston Martin)
  15. Liam Lawson (Racing Bulls)
  16. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  17. Alexander Albon (Williams)
  18. Pierre Gasly (Alpine)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Franco Colapinto (Alpine)

*Sainz largará em 12° após sofrer uma punição de perda de 5 posições no grid.


