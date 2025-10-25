fechar
Formula 1 |

Grid de Largada do GP do México: Norris crava a Pole Position e vê Verstappen e Piastri vacilarem

Corrida no México será a 21ª de 24 etapas da temporada 2025; briga segue acirrada entre Lando Norris, Oscr Piastri e Max Verstappen

Por Victor Peixoto Publicado em 25/10/2025 às 18:10 | Atualizado em 25/10/2025 às 19:13
Lando Norris celebra vit&Atilde;&sup3;ria no GP da Hungria 2025
Lando Norris celebra vitÃ³ria no GP da Hungria 2025 - Instagram/Formula 1

Lando Norris será o Pole Position! Tão criticado por "amarelar", o piloto da McLaren fez uma volta sensacional e largará na ponta no GP do México, que pode ser fundamental para definir o título mundial de pilotos.

Além disso, Norris contou com duas atuações abaixo do esperado dos seus adversários.

Max Verstappen não andou bem em nenhuma das três sessões e largará em P5, enquanto Oscar Piastri, que andou mal em todo o fim de semana, largará em P7, ganhando a posição de Sainz, que perderá cinco posições no grid após punição.

Quem também comemora o resultado é a Ferrari, que terá Charles Leclerc largando em P2Lewis Hamilton em P3, melhor resultado da dupla na temporada.

Links oficiais para assistir o GP do México online e grátis

Grid de Largada do GP do México

*EM ATUALIZAÇÃO (AO VIVO)...

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Kimi Antonelli (Mercedes)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  11. Carlos Sainz (Williams)*
  12. Esteban Ocon (Haas)
  13. Nico Hulkenberg (Sauber)
  14. Fernando Alonso (Aston Martin)
  15. Liam Lawson (Racing Bulls)
  16. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  17. Alexander Albon (Williams)
  18. Pierre Gasly (Alpine)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Franco Colapinto (Alpine)

*Sainz largará em 12° após sofrer uma punição de perda de 5 posições no grid.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1

Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 346 pontos
    7 vitórias | 14 pódios
  2. Lando Norris (McLaren) - 332 pontos
    5 vitórias | 15 pódios
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 306 pontos
    5 vitórias | 10 pódios
  4. George Russell (Mercedes) - 252 pontos
    2 vitórias | 8 pódios
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 192 pontos
    0 vitórias | 6 pódios
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 142 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  8. Alexander Albon (Williams) - 73 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  9. Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  11. Carlos Sainz (Williams) - 38 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) - 37 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  13. Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  15. Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  17. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  18. Oliver Bearman (Haas) - 20 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  19. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
    0 vitórias | 0 pódios
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
    0 vitórias | 0 pódios

Construtores

  1. McLaren - 678 pontos
  2. Mercedes - 341 pontos
  3. Ferrari - 334 pontos
  4. Red Bull - 331 pontos
  5. Williams - 111 pontos
  6. Racing Bulls - 72 pontos
  7. Aston Martin - 69 pontos
  8. Sauber - 59 pontos
  9. Haas - 48 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

Leia também

Fórmula 1: Veja do que Verstappen precisa para superar Piastri e Norris e ser campeão em 2025
Fórmula 1

Fórmula 1: Veja do que Verstappen precisa para superar Piastri e Norris e ser campeão em 2025
F1 AO VIVO: Assista a Classificação do GP do México online e grátis
Fórmula 1

F1 AO VIVO: Assista a Classificação do GP do México online e grátis

Compartilhe

Tags