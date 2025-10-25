Grid de Largada do GP do México: Norris crava a Pole Position e vê Verstappen e Piastri vacilarem
Corrida no México será a 21ª de 24 etapas da temporada 2025; briga segue acirrada entre Lando Norris, Oscr Piastri e Max Verstappen
Lando Norris será o Pole Position! Tão criticado por "amarelar", o piloto da McLaren fez uma volta sensacional e largará na ponta no GP do México, que pode ser fundamental para definir o título mundial de pilotos.
Além disso, Norris contou com duas atuações abaixo do esperado dos seus adversários.
Max Verstappen não andou bem em nenhuma das três sessões e largará em P5, enquanto Oscar Piastri, que andou mal em todo o fim de semana, largará em P7, ganhando a posição de Sainz, que perderá cinco posições no grid após punição.
Quem também comemora o resultado é a Ferrari, que terá Charles Leclerc largando em P2 e Lewis Hamilton em P3, melhor resultado da dupla na temporada.
Links oficiais para assistir o GP do México online e grátis
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandsports.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
Grid de Largada do GP do México
*EM ATUALIZAÇÃO (AO VIVO)...
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)*
- Esteban Ocon (Haas)
- Nico Hulkenberg (Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Alexander Albon (Williams)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
*Sainz largará em 12° após sofrer uma punição de perda de 5 posições no grid.
Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1
Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 346 pontos
7 vitórias | 14 pódios
- Lando Norris (McLaren) - 332 pontos
5 vitórias | 15 pódios
- Max Verstappen (Red Bull) - 306 pontos
5 vitórias | 10 pódios
- George Russell (Mercedes) - 252 pontos
2 vitórias | 8 pódios
- Charles Leclerc (Ferrari) - 192 pontos
0 vitórias | 6 pódios
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 142 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Alexander Albon (Williams) - 73 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Carlos Sainz (Williams) - 38 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 37 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Oliver Bearman (Haas) - 20 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
0 vitórias | 0 pódios
- Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
0 vitórias | 0 pódios
Construtores
- McLaren - 678 pontos
- Mercedes - 341 pontos
- Ferrari - 334 pontos
- Red Bull - 331 pontos
- Williams - 111 pontos
- Racing Bulls - 72 pontos
- Aston Martin - 69 pontos
- Sauber - 59 pontos
- Haas - 48 pontos
- Alpine - 20 pontos