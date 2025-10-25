Fórmula 1: Veja do que Verstappen precisa para superar Piastri e Norris e ser campeão em 2025
Atual tetracampeão mundial, Max Verstappen vem promovendo arrancada impressionante e chega à reta final da temporada com chance de título
Neste domingo (26), acontece o GP do México de Fórmula 1! Após uma performance espetacular no GP dos Estados Unidos, onde conquistou o máximo de pontos possível, Max Verstappen chegou de vez na disputa pelo título mundial de pilotos.
Agora, o tetracampeão está a "apenas" 40 pontos de Oscar Piastri, da McLaren, que lidera o Campeonato de Pilotos com 346 pontos.
Há 42 dias, antes de vencer o GP da Itália, em Monza, Verstappen estava 104 pontos atrás de Piastri e o sonho do pentacampeonato parecia ser somente isso, um sonho.
Mas, restando cinco grandes prêmios para o fim da temporada, sendo dois deles com sprint, as chances de título do piloto da Red Bull são extremamente reais.
Veja do que Verstappen precisa para ser campeão da Fórmula 1 em 2025
Com cinco etapas restantes, Verstappen terá que tirar uma média de 8 pontos por grande prêmio para empatar em pontos com Piastri, o que levaria a decisão do título para o número de vitórias (considerando somente corridas principais).
Atualmente, Verstappen soma 5 vitórias, enquanto Piastri acumula 7 vitórias.
Caso não supere Piastri no número de vitórias, o desempate vai para o número de pódios, onde o piloto da McLaren também leva vantagem com um 14 x 10.
Portanto, para ser mais definitivo, o mais seguro é dizer que Verstappen precisa somar 41 pontos a mais que Piastri para ser campeão mundial, desde que some, também, ao menos 26 pontos a mais que Lando Norris, vice-líder do campeonato.
Quantos pontos restam em disputa?
Ao todo, a pontuação máxima que pode ser alcançada por um único piloto nas etapas restantes é a de 141 pontos, sendo 125 nas cinco corridas principais e 16 nas corridas sprint.
Verstappen não será campeão somente se vencer todas as corridas
Se vencer todas as corridas e conquistar todos os 141 pontos, Verstappen chegará aos 447 pontos.
Caso Piastri chegue em 2° lugar em todas essas etapas, conquistará 104 pontos (5 x 18 das corridas principais + 2 x 7 das sprint) e terminará a temporada com 450 pontos, sendo campeão por três pontos de vantagem.
Sendo assim, para Verstappen ser campeão com Piastri somando o máximo de pontos possíveis, a combinação necessária seria a seguinte:
- Verstappen somar 141 pontos e Piastri somar 101 pontos com Verstappen ganhando três corridas principais a mais que Piastri no período.
ou:
- Verstappen somar 141 pontos e Piastri somar 100 pontos no período.
Isso implica, basicamente, nos seguintes resultados:
- 5 vitórias de Verstappen nas 5 corridas restantes
- 2 vitórias de Verstappen nas 2 sprint restantes
- Piastri chegar em P2 em 4 das 5 corridas restantes
- Piastri chegar em P3 em 1 das cinco corridas restantes
- Piastri chegar em P2 nas 2 sprint restantes
Verstappen pode ultrapassar Piastri no GP do Brasil
O cálculo acima, claro, leva em consideração uma reta final de temporada perfeita para Max Verstappen combinada com um Piastri que some o máximo de pontos possíveis sem ficar à frente do holandês.
No entanto, a tomada da liderança por parte de Verstappen pode acontecer já no GP do Brasil, marcado para o fim de semana entre 7 e 9 de novembro, em Interlagos.
Para que tal cenário se concretize, Verstappen precisaria vencer o GP do México com Piastri não somando pontos, ou seja, chegando de 11° para baixo ou abandonando a prova e chegando no máximo em 4° na corrida em São Paulo.
Classificação da Fórmula 1
Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 346 pontos
7 vitórias | 14 pódios
- Lando Norris (McLaren) - 332 pontos
5 vitórias | 15 pódios
- Max Verstappen (Red Bull) - 306 pontos
5 vitórias | 10 pódios
- George Russell (Mercedes) - 252 pontos
2 vitórias | 8 pódios
- Charles Leclerc (Ferrari) - 192 pontos
0 vitórias | 6 pódios
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 142 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Alexander Albon (Williams) - 73 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Carlos Sainz (Williams) - 38 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 37 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Oliver Bearman (Haas) - 20 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
0 vitórias | 0 pódios
- Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
0 vitórias | 0 pódios
Construtores
- McLaren - 678 pontos
- Mercedes - 341 pontos
- Ferrari - 334 pontos
- Red Bull - 331 pontos
- Williams - 111 pontos
- Racing Bulls - 72 pontos
- Aston Martin - 69 pontos
- Sauber - 59 pontos
- Haas - 48 pontos
- Alpine - 20 pontos