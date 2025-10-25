fechar
Formula 1 |

Fórmula 1: Veja do que Verstappen precisa para superar Piastri e Norris e ser campeão em 2025

Atual tetracampeão mundial, Max Verstappen vem promovendo arrancada impressionante e chega à reta final da temporada com chance de título

Por Victor Peixoto Publicado em 25/10/2025 às 14:00
Verstappen, Piastri e Norris brigam pelo título da Fórmula 1 em 2025
Verstappen, Piastri e Norris brigam pelo título da Fórmula 1 em 2025 - F1 / Reprodução

Neste domingo (26), acontece o GP do México de Fórmula 1! Após uma performance espetacular no GP dos Estados Unidos, onde conquistou o máximo de pontos possível, Max Verstappen chegou de vez na disputa pelo título mundial de pilotos.

Agora, o tetracampeão está a "apenas" 40 pontos de Oscar Piastri, da McLaren, que lidera o Campeonato de Pilotos com 346 pontos.

Há 42 dias, antes de vencer o GP da Itália, em Monza, Verstappen estava 104 pontos atrás de Piastri e o sonho do pentacampeonato parecia ser somente isso, um sonho.

Mas, restando cinco grandes prêmios para o fim da temporada, sendo dois deles com sprint, as chances de título do piloto da Red Bull são extremamente reais.

Veja do que Verstappen precisa para ser campeão da Fórmula 1 em 2025

Com cinco etapas restantes, Verstappen terá que tirar uma média de 8 pontos por grande prêmio para empatar em pontos com Piastri, o que levaria a decisão do título para o número de vitórias (considerando somente corridas principais).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Atualmente, Verstappen soma 5 vitórias, enquanto Piastri acumula 7 vitórias.

Caso não supere Piastri no número de vitórias, o desempate vai para o número de pódios, onde o piloto da McLaren também leva vantagem com um 14 x 10.

Portanto, para ser mais definitivo, o mais seguro é dizer que Verstappen precisa somar 41 pontos a mais que Piastri para ser campeão mundial, desde que some, também, ao menos 26 pontos a mais que Lando Norris, vice-líder do campeonato.

Quantos pontos restam em disputa?

Ao todo, a pontuação máxima que pode ser alcançada por um único piloto nas etapas restantes é a de 141 pontos, sendo 125 nas cinco corridas principais e 16 nas corridas sprint.

Verstappen não será campeão somente se vencer todas as corridas

Se vencer todas as corridas e conquistar todos os 141 pontos, Verstappen chegará aos 447 pontos.

Caso Piastri chegue em 2° lugar em todas essas etapas, conquistará 104 pontos (5 x 18 das corridas principais + 2 x 7 das sprint) e terminará a temporada com 450 pontos, sendo campeão por três pontos de vantagem.

Sendo assim, para Verstappen ser campeão com Piastri somando o máximo de pontos possíveis, a combinação necessária seria a seguinte:

  • Verstappen somar 141 pontos e Piastri somar 101 pontos com Verstappen ganhando três corridas principais a mais que Piastri no período.

ou:

  • Verstappen somar 141 pontos e Piastri somar 100 pontos no período.

Isso implica, basicamente, nos seguintes resultados:

  • 5 vitórias de Verstappen nas 5 corridas restantes
  • 2 vitórias de Verstappen nas sprint restantes
  • Piastri chegar em P2 em 4 das 5 corridas restantes
  • Piastri chegar em P3 em 1 das cinco corridas restantes
  • Piastri chegar em P2 nas sprint restantes

Verstappen pode ultrapassar Piastri no GP do Brasil

O cálculo acima, claro, leva em consideração uma reta final de temporada perfeita para Max Verstappen combinada com um Piastri que some o máximo de pontos possíveis sem ficar à frente do holandês.

No entanto, a tomada da liderança por parte de Verstappen pode acontecer já no GP do Brasil, marcado para o fim de semana entre 7 e 9 de novembro, em Interlagos.

Para que tal cenário se concretize, Verstappen precisaria vencer o GP do México com Piastri não somando pontos, ou seja, chegando de 11° para baixo ou abandonando a prova e chegando no máximo em 4° na corrida em São Paulo.

Classificação da Fórmula 1

Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 346 pontos
    7 vitórias | 14 pódios
  2. Lando Norris (McLaren) - 332 pontos
    5 vitórias | 15 pódios
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 306 pontos
    5 vitórias | 10 pódios
  4. George Russell (Mercedes) - 252 pontos
    2 vitórias | 8 pódios
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 192 pontos
    0 vitórias | 6 pódios
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 142 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  8. Alexander Albon (Williams) - 73 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  9. Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  11. Carlos Sainz (Williams) - 38 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) - 37 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  13. Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  15. Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  17. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  18. Oliver Bearman (Haas) - 20 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  19. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
    0 vitórias | 0 pódios
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
    0 vitórias | 0 pódios

Construtores

  1. McLaren - 678 pontos
  2. Mercedes - 341 pontos
  3. Ferrari - 334 pontos
  4. Red Bull - 331 pontos
  5. Williams - 111 pontos
  6. Racing Bulls - 72 pontos
  7. Aston Martin - 69 pontos
  8. Sauber - 59 pontos
  9. Haas - 48 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

Leia também

GP do México de Fórmula 1: Horário da Classificação (25/10) e Corrida (26/10)
Fórmula 1

GP do México de Fórmula 1: Horário da Classificação (25/10) e Corrida (26/10)
Fórmula 1: Veja o que Verstappen precisa para ser campeão nas últimas cinco corridas
Fórmula 1

Fórmula 1: Veja o que Verstappen precisa para ser campeão nas últimas cinco corridas

Compartilhe

Tags