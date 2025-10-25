fechar
Formula 1 |

F1 AO VIVO: Assista a Classificação do GP do México online e grátis

Sessão que define grid de larga da corrida deste domingo (26) está marcada para às 18h, horário de Brasília, Band transmite de graça pela internet

Por Victor Peixoto Publicado em 25/10/2025 às 17:37
- F1 / Divulgação

Separados por apenas 40 pontos, Oscar PiastriLando Norris Max Verstappen entram na reta final de cinco etapas na briga pelo título da Fórmula 1 em 2025!

Neste sábado (25), às 18h, horário de Brasília, acontece o Treino de Classificação GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, que definirá o grid de largada da corrida deste domingo (26).

Largar na frente é fundamental para maximizar as chances de vencer a corrida e, nos treinos livres as perspectivas não foram nada boas para o atual líder do campeonato.

Sem ficar entre os três mais rápidos em nenhuma das sessões, Piastri ainda viu Verstappen ser o mais rápido no TL2 e Norris no TL3. Se isso se repetir na Classificação, a tendência é de termos uma corrida ainda mais intensa que o esperado.

Para descobrir o que de fato irá acontecer, a transmissão fica por conta da Band, na tv aberta. O site Band.com.br e o app Bandplay transmitem a sessão totalmente online e de graça.

As opções pagas ficam por conta da Bandsports, na tv fechada, e dos serviços de streaming Newco PlayF1TV.

Links oficiais para assistir o GP do México online e grátis

Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1

 

Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 346 pontos
    7 vitórias | 14 pódios
  2. Lando Norris (McLaren) - 332 pontos
    5 vitórias | 15 pódios
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 306 pontos
    5 vitórias | 10 pódios
  4. George Russell (Mercedes) - 252 pontos
    2 vitórias | 8 pódios
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 192 pontos
    0 vitórias | 6 pódios
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 142 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  8. Alexander Albon (Williams) - 73 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  9. Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  11. Carlos Sainz (Williams) - 38 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) - 37 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  13. Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  15. Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  17. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  18. Oliver Bearman (Haas) - 20 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  19. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
    0 vitórias | 0 pódios
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
    0 vitórias | 0 pódios

Construtores

  1. McLaren - 678 pontos
  2. Mercedes - 341 pontos
  3. Ferrari - 334 pontos
  4. Red Bull - 331 pontos
  5. Williams - 111 pontos
  6. Racing Bulls - 72 pontos
  7. Aston Martin - 69 pontos
  8. Sauber - 59 pontos
  9. Haas - 48 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

