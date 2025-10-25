F1 AO VIVO: Assista a Classificação do GP do México online e grátis
Sessão que define grid de larga da corrida deste domingo (26) está marcada para às 18h, horário de Brasília, Band transmite de graça pela internet
Separados por apenas 40 pontos, Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen entram na reta final de cinco etapas na briga pelo título da Fórmula 1 em 2025!
Neste sábado (25), às 18h, horário de Brasília, acontece o Treino de Classificação GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, que definirá o grid de largada da corrida deste domingo (26).
Largar na frente é fundamental para maximizar as chances de vencer a corrida e, nos treinos livres as perspectivas não foram nada boas para o atual líder do campeonato.
Sem ficar entre os três mais rápidos em nenhuma das sessões, Piastri ainda viu Verstappen ser o mais rápido no TL2 e Norris no TL3. Se isso se repetir na Classificação, a tendência é de termos uma corrida ainda mais intensa que o esperado.
Para descobrir o que de fato irá acontecer, a transmissão fica por conta da Band, na tv aberta. O site Band.com.br e o app Bandplay transmitem a sessão totalmente online e de graça.
As opções pagas ficam por conta da Bandsports, na tv fechada, e dos serviços de streaming Newco Play e F1TV.
Links oficiais para assistir o GP do México online e grátis
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandsports.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1
Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 346 pontos
7 vitórias | 14 pódios
- Lando Norris (McLaren) - 332 pontos
5 vitórias | 15 pódios
- Max Verstappen (Red Bull) - 306 pontos
5 vitórias | 10 pódios
- George Russell (Mercedes) - 252 pontos
2 vitórias | 8 pódios
- Charles Leclerc (Ferrari) - 192 pontos
0 vitórias | 6 pódios
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 142 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Alexander Albon (Williams) - 73 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Carlos Sainz (Williams) - 38 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 37 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Oliver Bearman (Haas) - 20 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
0 vitórias | 0 pódios
- Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
0 vitórias | 0 pódios
Construtores
- McLaren - 678 pontos
- Mercedes - 341 pontos
- Ferrari - 334 pontos
- Red Bull - 331 pontos
- Williams - 111 pontos
- Racing Bulls - 72 pontos
- Aston Martin - 69 pontos
- Sauber - 59 pontos
- Haas - 48 pontos
- Alpine - 20 pontos