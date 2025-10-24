GP do México de Fórmula 1: Horário da Classificação (25/10) e Corrida (26/10)
Etapa mexicana é a 20ª da temporada e deve ser crucial para definir a disputa do título entre Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri
Separados por apenas 40 pontos, Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen entram na reta final de cinco etapas na briga pelo título da Fórmula 1 em 2025!
A primeira delas acontece neste final de semana, com o GP do México, veja a programação completa da etapa que acontece no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.
Programação completa do GP do México 2025
Sexta-feira (19/09)
- Treino Livre 1 - 5h30 - Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Treino Livre 2 - 9h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Sábado (20/09)
- Treino Livre 3 - 5h30- Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Classificação - 9h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Domingo (21/09)
-
Corrida - 8h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
GP do Azerbaijão
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandsports.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)