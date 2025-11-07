GP do Brasil de F1:10 fatos sobre brasileiros em Interlagos
Com Gabriel Bortoleto, votamos a ter piloto na etapa nacional após oito anos. Levantamento mostra como foi o desempenho histórico dos brasileiros
Depois de oito anos sem representantes locais no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto será a grande atração deste fim de semana, em Interlagos, São Paulo.
O piloto de 19 anos estreia na pista nacional e se torna o 25º brasileiro da história a disputar a etapa caseira da categoria máxima do automobilismo, desde a primeira edição em 1973.
Ele chega ao autódromo como símbolo de uma nova geração na F1. O piloto da Sauber espera escrever um novo capítulo na história de grandes nomes como Senna, Piquet, Massa e outros.
10 fatos sobre brasileiros no GP do Brasil de Fórmula 1
1. Presença constante
- Em 45 das 51 edições houve ao menos um piloto brasileiro no grid.
2. Total de representantes
- 24 pilotos diferentes já correram. Em 2025, Bortoleto se torna o 25°.
3. Quatro brasileiros no grid
- Em seis temporadas, quatro pilotos do país participaram juntos. A última vez foi em 2010, com Rubens Barrichello, Felipe Massa, Lucas Di Grassi e Bruno Senna.
4. Recordista de participações
- Rubens Barrichello é o brasileiro com mais presenças: 19 corridas.
5. Brasileiros no top 10
- 13 pilotos terminaram entre os 10 primeiros, 07 no pódio e 05 venceram.
6. Anos sem pontos
- Em 13 das 45 corridas com brasileiros, nenhum piloto pontuou.
7. Um feito histórico em 1986
- 100% de aproveitamento no pódio: em 1986, com Piquet e Senna.
8. Aproveitamento geral
- Considerando o sistema atual, conquistaram 22,9% dos pontos.
9. Meta para Gabriel Bortoleto
- Se Bortoleto terminar em sétimo lugar, somando seis pontos (23% dos 25 possíveis), igualará a média histórica de desempenho dos brasileiros em Interlagos.
10. Vitórias brasileiras em casa
- Em 20% das corridas, o vencedor foi brasileiro - nove vitórias.