GP do Brasil de F1:10 fatos sobre brasileiros em Interlagos

Com Gabriel Bortoleto, votamos a ter piloto na etapa nacional após oito anos. Levantamento mostra como foi o desempenho histórico dos brasileiros

Por Robert Sarmento Publicado em 07/11/2025 às 12:52 | Atualizado em 07/11/2025 às 13:06
Gabriel Bortoleto acena para os fãs da Fórmula 1
Gabriel Bortoleto acena para os fãs da Fórmula 1 - Reprodução/Instagram

Depois de oito anos sem representantes locais no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto será a grande atração deste fim de semana, em Interlagos, São Paulo.

O piloto de 19 anos estreia na pista nacional e se torna o 25º brasileiro da história a disputar a etapa caseira da categoria máxima do automobilismo, desde a primeira edição em 1973.

Ele chega ao autódromo como símbolo de uma nova geração na F1. O piloto da Sauber espera escrever um novo capítulo na história de grandes nomes como Senna, Piquet, Massa e outros.

10 fatos sobre brasileiros no GP do Brasil de Fórmula 1

1. Presença constante

  • Em 45 das 51 edições houve ao menos um piloto brasileiro no grid.

2. Total de representantes

  • 24 pilotos diferentes já correram. Em 2025, Bortoleto se torna o 25°.

3. Quatro brasileiros no grid

  • Em seis temporadas, quatro pilotos do país participaram juntos. A última vez foi em 2010, com Rubens Barrichello, Felipe Massa, Lucas Di Grassi e Bruno Senna.

4. Recordista de participações

  • Rubens Barrichello é o brasileiro com mais presenças: 19 corridas.

5. Brasileiros no top 10

  • 13 pilotos terminaram entre os 10 primeiros, 07 no pódio e 05 venceram.

6. Anos sem pontos

  • Em 13 das 45 corridas com brasileiros, nenhum piloto pontuou.

7. Um feito histórico em 1986

  • 100% de aproveitamento no pódio: em 1986, com Piquet e Senna.

8. Aproveitamento geral

  • Considerando o sistema atual, conquistaram 22,9% dos pontos.

9. Meta para Gabriel Bortoleto

  • Se Bortoleto terminar em sétimo lugar, somando seis pontos (23% dos 25 possíveis), igualará a média histórica de desempenho dos brasileiros em Interlagos.

10. Vitórias brasileiras em casa

  • Em 20% das corridas, o vencedor foi brasileiro - nove vitórias.

