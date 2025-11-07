GP do Brasil de F1:10 fatos sobre brasileiros em Interlagos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com Gabriel Bortoleto, votamos a ter piloto na etapa nacional após oito anos. Levantamento mostra como foi o desempenho histórico dos brasileiros

Depois de oito anos sem representantes locais no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto será a grande atração deste fim de semana, em Interlagos, São Paulo.

O piloto de 19 anos estreia na pista nacional e se torna o 25º brasileiro da história a disputar a etapa caseira da categoria máxima do automobilismo, desde a primeira edição em 1973.

Ele chega ao autódromo como símbolo de uma nova geração na F1. O piloto da Sauber espera escrever um novo capítulo na história de grandes nomes como Senna, Piquet, Massa e outros.

10 fatos sobre brasileiros no GP do Brasil de Fórmula 1

1. Presença constante

Em 45 das 51 edições houve ao menos um piloto brasileiro no grid.

2. Total de representantes

24 pilotos diferentes já correram. Em 2025, Bortoleto se torna o 25°.

3. Quatro brasileiros no grid

Em seis temporadas, quatro pilotos do país participaram juntos. A última vez foi em 2010, com Rubens Barrichello, Felipe Massa, Lucas Di Grassi e Bruno Senna.

4. Recordista de participações

Rubens Barrichello é o brasileiro com mais presenças: 19 corridas.

5. Brasileiros no top 10

13 pilotos terminaram entre os 10 primeiros, 07 no pódio e 05 venceram.

6. Anos sem pontos

Em 13 das 45 corridas com brasileiros, nenhum piloto pontuou.

7. Um feito histórico em 1986

100% de aproveitamento no pódio: em 1986, com Piquet e Senna.

8. Aproveitamento geral

Considerando o sistema atual, conquistaram 22,9% dos pontos.

9. Meta para Gabriel Bortoleto

Se Bortoleto terminar em sétimo lugar, somando seis pontos (23% dos 25 possíveis), igualará a média histórica de desempenho dos brasileiros em Interlagos.

10. Vitórias brasileiras em casa