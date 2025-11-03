GP do Brasil de F1: confira horários e onde assistir ao vivo
Fórmula 1 desembarca em São Paulo nesta semana; Pilotos da maior categoria de automobilismo do mundo correm no autódromo de Interlagos
A Fórmula 1 volta à pista neste fim de semana para uma das etapas mais aguardadas do calendário: o Grande Prêmio de São Paulo 2025, no autódromo de Interlagos. A corrida acontece no domingo (9), às 14h (horário de Brasília), mas a programação começa já na sexta-feira, com treinos e classificações da Sprint.
A etapa brasileira chega em um momento decisivo da temporada. Lando Norris, da McLaren, lidera o campeonato com 357 pontos, apenas um à frente do companheiro Oscar Piastri (356). Max Verstappen (321) segue em terceiro e tenta reagir nas provas finais.
Programação do GP de São Paulo 2025 (horário de Brasília)
Sexta-feira – 07/11
- 08h00: Abertura dos portões
- 11h30: Treino Livre – Fórmula 1
- 15h30: Classificação Sprint – Fórmula 1
Sábado – 08/11
- 11h00: Corrida Sprint – Fórmula 1
- 15h00: Classificação oficial – Fórmula 1
Domingo – 09/11
- 14h00: Corrida – Fórmula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025
Onde assistir ao vivo
- Band (TV aberta): transmite a classificação oficial de sábado e a corrida de domingo.
- BandSports (TV por assinatura): exibe treinos livres, classificação Sprint e corrida Sprint.
- F1TV Pro (streaming): mostra todas as sessões ao vivo, incluindo os bastidores e onboard das equipes.
- BandPlay (app e site): opção digital para acompanhar todas as transmissões da Band.
Mundial de Pilotos
A diferença mínima entre Norris e Piastri deixa a reta final da Fórmula 1 em aberto. Interlagos pode ser decisivo tanto para o título de pilotos quanto para consolidar o domínio da McLaren, que lidera o Mundial de Construtores com folga sobre Mercedes e Ferrari.
Com casa cheia e previsão de tempo firme, o GP de São Paulo 2025 promete fortes emoções em um dos circuitos mais icônicos do automobilismo mundial.