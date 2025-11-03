GP do Brasil de F1: confira horários e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fórmula 1 desembarca em São Paulo nesta semana; Pilotos da maior categoria de automobilismo do mundo correm no autódromo de Interlagos

A Fórmula 1 volta à pista neste fim de semana para uma das etapas mais aguardadas do calendário: o Grande Prêmio de São Paulo 2025, no autódromo de Interlagos. A corrida acontece no domingo (9), às 14h (horário de Brasília), mas a programação começa já na sexta-feira, com treinos e classificações da Sprint.

A etapa brasileira chega em um momento decisivo da temporada. Lando Norris, da McLaren, lidera o campeonato com 357 pontos, apenas um à frente do companheiro Oscar Piastri (356). Max Verstappen (321) segue em terceiro e tenta reagir nas provas finais.

Leia Também Pernambucano Rafael Câmara acerta com ex-equipe de Bortoleto para disputa da Fórmula 2 em 2026

Programação do GP de São Paulo 2025 (horário de Brasília)



Sexta-feira – 07/11

08h00: Abertura dos portões

11h30: Treino Livre – Fórmula 1

15h30: Classificação Sprint – Fórmula 1

Sábado – 08/11

11h00: Corrida Sprint – Fórmula 1

15h00: Classificação oficial – Fórmula 1

Domingo – 09/11

14h00: Corrida – Fórmula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025

Onde assistir ao vivo

Band (TV aberta): transmite a classificação oficial de sábado e a corrida de domingo.

BandSports (TV por assinatura): exibe treinos livres, classificação Sprint e corrida Sprint.

F1TV Pro (streaming): mostra todas as sessões ao vivo, incluindo os bastidores e onboard das equipes.

BandPlay (app e site): opção digital para acompanhar todas as transmissões da Band.

Mundial de Pilotos



A diferença mínima entre Norris e Piastri deixa a reta final da Fórmula 1 em aberto. Interlagos pode ser decisivo tanto para o título de pilotos quanto para consolidar o domínio da McLaren, que lidera o Mundial de Construtores com folga sobre Mercedes e Ferrari.

Com casa cheia e previsão de tempo firme, o GP de São Paulo 2025 promete fortes emoções em um dos circuitos mais icônicos do automobilismo mundial.