Pernambucano Rafael Câmara acerta com ex-equipe de Bortoleto para disputa da Fórmula 2 em 2026

Nascido no Recife, piloto segue mesmos passos de Gabriel Bortoleto ao ser campeão pela Trident na F3 e seguir para a Invicta na F2

Em 2026, mais um piloto brasileiro vem com força para garantir um lugar na Fórmula 1, trata-se do pernambucano Rafael Câmara, campeão da Fórmula 3, com antecedência, em 2025 e que foi anunciado pela Invicta Racing para a disputa da Fórmula 2 em 2026.

Com o movimento, Câmara repete os mesmos passos de Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, e que havia sido campeão da F3 com a Trident e seguiu para a Invicta na F2.

Se já tinha os holofotes voltados para si após o título deste ano, agora Câmara tende a chegar como um dos favoritos ao título da Fórmula 2 2026 e, consecutivamente, a uma vaga na Fórmula 1 em 2027.

Em entrevista após o anúncio, o piloto pernambucano se mostrou muito satisfeito:

"Estou muito orgulhoso por estar me juntando à Invicta Racing na minha primeira temporada na Fórmula 2. Nos últimos anos, essa equipe se tornou o objetivo principal para qualquer piloto que quer correr na F2 e mostrou que sabe como desenvolver jovens pilotos."

Câmara ainda aproveitou para traçar o paralelo com Bortoleto e com o italiano Leonardo Fornaroli, que será seu companheiro de equipe:

"Seguir Gabriel Bortoleto e Leonardo Fornaroli ao dar esse passo como campeão da Fórmula 3 é uma grande honra. Depois de uma temporada incrível na F3 neste ano, me sinto pronto para o próximo desafio e não posso esperar para começar com a equipe".