Rafael Câmara acerta com agência de marketing de Ronaldo Fenômeno
A empresa do ex-atacante e pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira também trabalha com outros atletas: os jogadores Gabriel Jesus e Rodrygo
O futuro do pernambucano Rafael Câmara, promessa do automobilismo brasileiro, acaba de ganhar um novo rumo. O piloto fechou uma parceria estratégica com a Octagon Latam, agência de marketing esportivo comandada por Ronaldo Nazário, o Fenômeno.
O acordo visa fortalecer a imagem e impulsionar as oportunidades comerciais do jovem no Brasil, contando com o apoio das empresas MSM e FWD, que já gerenciam a carreira de Câmara.
Natural de Recife, com 20 anos, Rafael já se destaca como um nome promissor no cenário global. Integrante da Scuderia Ferrari Driver Academy, ele acumula uma série de títulos nas categorias de base do kart e atualmente lidera o campeonato da Fórmula 3 da FIA pela equipe Trident Motorsport.
A performance recente tem sido impressionante, com o recorde de quatro pole positions em cinco etapas, um feito inédito na categoria.
Ronaldo Fenômeno, que já atua há mais de 15 anos no marketing esportivo, expressou a admiração pelo piloto pernambucano.
"Acompanhei o Rafa em uma das etapas na Itália e fiquei impressionado com seu foco e profissionalismo. Ele representa uma nova geração de atletas que entende a importância da imagem fora das pistas. O Rafa sabe que é fundamental cuidar da mente, do corpo e das suas escolhas, e ter uma equipe experiente por perto faz toda a diferença nesse processo", afirmou o Fenômeno.
A agência de marketing de Ronaldo Fenômeno já trabalha com outros atletas brasileiros. Entre eles, por exemplo, os jogadores de futebol Gabriel Jesus e Rodrygo.
"Estou muito feliz em anunciar essa parceria com a Octagon. Ter o apoio no Brasil de uma equipe com tanta experiência no esporte é um passo importante na minha carreira e me dá ainda mais motivação para buscar a Fórmula 1", declarou Rafael.