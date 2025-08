F3: Pernambucano Rafael Câmara vence na Hungria e conquista campeonato mundial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Recifense e prodígio da Ferrari, Rafael Câmara venceu na Hungria e conquistou o campeonato da F3 com antecedência e uma temporada impressionante.

Neste domingo (3), o brasileiro Rafael Câmara se consagrou campeão da Fórmula 3 ao vencer a corrida principal em Hungaroring, na Hungria.

Representando a equipe italiana Trident, o piloto de 20 anos alcançou 156 pontos na tabela e não pode mais ser ultrapassado pelo vice-líder, o espanhol Mari Boya, que soma 108.

A conquista coloca o jovem recifense em um seleto grupo de brasileiros campeões da categoria, ao lado de Gabriel Bortoleto, vencedor da F3 em 2023.

Com um desempenho dominante ao longo da temporada, Câmara coroou seu ano de estreia com uma atuação madura e estratégica.

Como foi a corrida de Hungaroring?

As condições climáticas no circuito húngaro trouxeram desafios extras, por isso, por segurança, a largada foi feita com o grid em movimento devido à chuva.

Ainda assim, Rafael largou na pole position e manteve a liderança nos primeiros momentos. Um dos seus principais rivais na briga pelo título, o alemão Tim Tramnitz, rodou ainda na primeira volta e caiu para a 24ª posição, comprometendo suas chances.

Mesmo pressionado por Mari Boya, que chegou a assumir a ponta na quarta volta, Câmara rapidamente retomou a liderança.

Após duas entradas do Safety Car, ele mostrou frieza e conduziu a prova com consistência até o final, garantindo o primeiro lugar e o título por antecipação.

A carreira de Rafael Câmara

Natural do Recife, Rafael Câmara começou cedo sua história no automobilismo. Ainda criança, subiu pela primeira vez em um kart em 2014 e, desde então, nunca mais deixou as pistas.

Seu talento despontou rápido: em 2019, foi vice-campeão mundial na categoria OK Junior, uma das mais competitivas do kartismo internacional — palco onde começaram lendas como Schumacher, Alonso, Verstappen e Charles Leclerc.

A carreira do pernambucano ganhou impulso definitivo em 2021, quando conquistou títulos de prestígio no kart europeu, como a WSK Champions Cup e o WSK Super Master Series.

Em uma dessas vitórias, inclusive, superou Andrea Kimi Antonelli, uma das grandes promessas da Mercedes, por isso, seu desempenho expressivo consolidou Câmara como um dos brasileiros mais promissores na base do automobilismo.

A transição para os monopostos veio em 2022, com participações em três campeonatos de Fórmula 4. E os resultados não deixaram dúvidas: vice-campeão nos Emirados Árabes e terceiro lugar tanto no Italiano quanto na ADAC F4.

Em 2023, seguiu subindo: correu no Oriente Médio e na Fórmula Regional Europeia, e terminou ambas as temporadas entre os cinco primeiros colocados.

No ano seguinte, conquistou o título da FRECA com antecedência — um marco fundamental para garantir seu espaço na Fórmula 3.

Já como integrante da Academia da Ferrari, Rafael chegou à F3 cercado de expectativas e desde então não vem decepcionando.

Brasil volta ao topo da base da F1

Com a conquista, Rafael Câmara reacende a esperança brasileira nas categorias de acesso à Fórmula 1.

Após o título de Bortoleto em 2023, a sequência de bons resultados dos jovens talentos brasileiros indica um futuro promissor no automobilismo internacional.

Mesmo com o título assegurado, Rafael ainda vai disputar a última etapa do campeonato, marcada para setembro em Monza, na Itália.

A participação servirá para selar sua campanha vitoriosa e alimentar expectativas sobre os próximos passos de sua carreira — que, agora, deve apontar para a Fórmula 2.