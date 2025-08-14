Insegurança no Recife: moradores do Cordeiro relatam medo e falta de policiamento
Vídeo mostra homem sendo assaltado a caminho do trabalho; população cobra presença policial mais efetiva na região
Um homem foi vítima de assalto enquanto seguia para o trabalho na rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. O crime foi registrado por câmeras de segurança da região, que mostram o momento em que o assaltante estaciona uma motocicleta, aborda a vítima e, em seguida, foge com o apoio de um cúmplice.
O caso reforçou a preocupação dos moradores com a segurança no bairro. Relatos de residentes indicam que situações semelhantes têm ocorrido com frequência, aumentando a sensação de insegurança na comunidade. Paulo, um morador da área, relata que evita deixar a esposa sozinha no trajeto até a parada de ônibus.
“Há muito assalto, muito assalto, muito, e não tem sossego,” declarou. “É raramente, eu não vou dizer que a polícia passa, raramente passa,” completou, ao comentar sobre a presença policial no bairro.
Outros casos reforçam cenário de insegurança
A mesma rua foi palco de outro episódio de violência recente. Adalberto, comerciante local, teve seu carro roubado em frente ao seu estabelecimento. Ele conta que os assaltantes estavam armados e agiram com violência.
“O que passa na cabeça do trabalhador na hora como essa? Oxe, passa tudo né, passa nervosismo, você fica sem trabalhar direito né,” relatou, descrevendo o impacto do crime sobre sua rotina.
Os casos relatados geraram apelos por parte da população por mais segurança e maior frequência de rondas policiais na rua Doutor Miguel Vieira Ferreira e nas proximidades. Os moradores pedem que as autoridades adotem medidas efetivas para coibir a criminalidade e restaurar a tranquilidade no bairro do Cordeiro.
