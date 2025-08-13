fechar
Entregador tem moto roubada durante pausa no trabalho noturno

Flagrante de roubo de moto causa consternação em comunidade local; câmera de segurança registra crime

Por TV Jornal Publicado em 13/08/2025 às 16:56
Uma câmera de segurança na rua São Miguel, no Jardim Jordão, flagrou o momento de um crime por volta das uma e meia da madrugada.

O criminoso foi visto aproximando-se de uma moto estacionada e, poucos minutos depois, levando-a embora. O proprietário do veículo, um entregador de restaurante que trabalha durante a noite, destacou a rapidez do crime.

Descuido e perda

A vítima, que preferiu não ser identificada, compartilhou seu relato: "Estava trabalhando, minha esposa, que é cirurgiada, me ligou sentindo muitas dores. Vim trazer a medicação em casa e, num descuido enquanto tomava um café rápido, minha moto foi roubada".

Ele registrou o boletim de ocorrência e aguarda a investigação da polícia. Ele desabafa sobre o sentimento de perda. "É uma sensação inexplicável, pois a moto me ajuda em meu trabalho autônomo de entregas na madrugada, e traz sustento para minha casa".

Testemunha relata atividades suspeitas

Uma testemunha, que também pediu anonimato, relata que o mesmo ladrão foi avistado rondando pela vizinhança em busca de outras motocicletas estacionadas.

"Ele ficou olhando uma moto estacionada na frente da casa, o proprietário chegou e ele escapou. Ele então seguiu para uma outra rua, mas não encontrou nada, veio para a nossa rua e roubou a moto de meu vizinho", detalha a testemunha.

Espera-se que a polícia consiga encontrar este indivíduo e frear a onda de roubos na região. Enquanto isso, os locais são aconselhados a tomar precauções adicionais para garantir a segurança de seus veículos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

