Roubo em loja de celulares causa prejuízo de 20 mil reais e insegurança crescente
Dupla armada rouba loja de celulares e foge com um prejuízo estimado em 20 mil reais. Policiais buscam por suspeitos após fuga
Imagens obtidas pelas câmeras de segurança capturaram a ação de uma dupla de criminosos no roubo a uma loja de celulares na cidade de Cruz de Rebouças.
Os criminosos, abordados por policiais no momento do crime, conseguiram fugir, levando consigo um total estimado em 20 mil reais em celulares e outros dispositivos eletrônicos.
Como ocorreu o crime
Um dos criminosos iniciou o roubo antes mesmo de anunciar a investida, com a dupla rendendo os cinco funcionários presentes na loja.
No total, foram levados oito celulares novos, um tablet, cinco aparelhos telefônicos em reparo, e dois celulares dos próprios funcionários.
Investida da polícia e fuga dos criminosos
Acionada durante a abordagem, a delegacia de Cruz e Rebouças enviou três policiais ao local. No entanto, os criminosos conseguiram escapar no momento em que os policiais estavam verificando uma pista falsa indicada por moradores.
A fuga foi registrada pelas câmeras de segurança, com os criminosos sendo vistos correndo com três sacos cheios de produtos.
Veículo e pistas dos criminosos
Após a fuga do local do crime, os suspeitos abandonaram dois celulares na BR-101, em Igaraçu, possivelmente na tentativa de distrair a polícia.
Eles também deixaram para trás um casaco, que foi recuperado pela polícia para investigação. A dupla fugiu a bordo de uma moto vermelha, que estava estacionada duas ruas além da loja de celulares.
Apelo da população
Os residentes de Cruz de Rebouças pedem mais patrulhamento policial, especialmente nos fins de semana. "A cidade cresceu e precisa de polícia atendendo na rua, principalmente em final de semana aqui", lamenta um morador.
Questionada sobre a frequência dos roubos, a comunidade confirma que assaltos têm ocorrido diariamente. "Todo dia, tem. Todo dia, uns caba de moto aí", relata um residente local.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais