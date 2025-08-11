fechar
Homem é suspeito de roubar roupas que estavam estendidas em um varal, no bairro de Boa Viagem

As roupas estavam estendidas em um beco que dá acesso à Rua do Canal, e o suspeito transitava pelo local quando visualizou as peças

Por Zayra Pereira Publicado em 11/08/2025 às 23:04
Imgem de homem furtando roupas em um beco de Setúbal, Boa Viagem
Imgem de homem furtando roupas em um beco de Setúbal, Boa Viagem - Reprodução

Um homem é acusado de realizar vários delitos na Zona Sul do Recife, entre eles o roubo de roupas que estavam em um varal, no último sábado (9), em Setúbal, Boa Viagem.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito, que também é acusado de roubar uma bicicleta em Jaboatão dos Guararapes, furta as roupas que estavam estendidas após a lavagem.

A polícia aponta que ele atue principalmente nos bairros de Piedade e Setúbal.

Como aconteceu?

As roupas estavam estendidas em um beco que dá acesso à Rua do Canal, e o suspeito transitava pelo local quando visualizou as peças.

Ele fingiu que iria passar direto, mas retornou e furtou as roupas, fugindo logo em seguida. Ao perceberem o sumiço, os moradores consultaram as imagens das câmeras de segurança.

"Levou as roupas, mas poderia ter levado algo de valor. Não foi o mesmo, mas já entraram outras pessoas aqui, inclusive o meu vizinho teve que colocar grade na janela porque um entrou na casa dele e teve a ousadia de roubar o celular enquanto a filha dele dormia", contou uma moradora.

Ela conta que antes do furto, ele passou oferecendo alguns produtos em uma sacola aos moradores, que ela acredita que sejam outros furtos.

Outro furto

O furto da bicicleta, em Piedade, também foi registrado por câmeras de segurança, que captaram toda a ação.

O suspeito observou uma bicicleta encostada em um estabelecimento, montou nela e fugiu tranquilamente. A bicicleta pertencia a uma manicure que estava trabalhando no momento.

É provável que ele tenha furtado a bicicleta antes de seguir para o roubo das roupas, já que as duas ações aconteceram no mesmo dia.

