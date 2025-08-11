Câmeras flagram homem roubando roupas de varal e bicicleta no mesmo dia
Suspeito flagrado em câmera de segurança furtando roupas de varal e bicicleta Setúbal e Piedade, polícia está investigando o caso
Um suspeito que furtava roupas de um varal em um beco na Rua Valdemar Nery Carneiro Monteiro, na comunidade Campo do Peixe em Setúbal, foi flagrado por uma câmera de segurança na área.
O local é facilmente acessível a qualquer pessoa, apesar do portão existente.
Como ocorreu
O suspeito se aproximou do local calmamente, fingiu seguir em frente antes de retornar e pegar as roupas. Tudo isso foi registrado pelas câmeras de segurança.
Segundo os moradores, o suspeito poderia ter levado algo de maior valor. Um residente relatou que outra pessoa já havia entrado em sua casa e furtado um telefone celular enquanto sua filha dormia.
Antes do furto, o suspeito passou pelo beco e ofereceu alguns itens para venda, o que leva os moradores a acreditar que ele já havia furtado em outras comunidades antes.
Furtos em outros locais
O mesmo suspeito também foi filmado furtando uma bicicleta no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.
A bicicleta pertencia a uma manicure que estava trabalhando em seu estabelecimento e havia deixado a bicicleta encostada do lado de fora.
Investigação
A polícia já está investigando e está à procura do homem, que pode ser viciado em drogas e trocar roupas e bicicletas por entorpecentes. Os residentes devem entrar em contato com a polícia se reconhecerem o suspeito pelas imagens.
