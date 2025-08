Onda de furtos causa prejuízo e terror em Olinda: moradores e comerciantes denunciam situação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dupla suspeita de arrombamentos e furtos em Olinda é capturada em câmeras de segurança

A cidade de Olinda tem vivenciado uma onda de arrombamentos e furtos recentemente. Moradores e comerciantes da região estão em situação de alerta, sentindo-se reféns da situação.

Imagens de câmeras de segurança revelam dois suspeitos que parecem estar por trás de alguns desses acontecimentos. A dupla foi flagrada descendo a ladeira da Sé; um deles tenta manipular a fiação do contador enquanto o outro disfarça ao lado.

Estabelecimentos atacados

Segundo relatos, a dupla seguiu para um estabelecimento vizinho, um café recém-aberto, e roubaram toda a fiação do local. O proprietário do café disse: "Abrimos há seis meses, praticamente, e desses seis meses já recebemos cinco visitas indesejadas. Eles levam tudo".

Ele estima um prejuízo de aproximadamente seis mil reais, considerando os itens roubados e os reparos necessários posteriormente.

Recentemente, um dos suspeitos chegou a ser preso, mas foi liberado horas depois. O proprietário do café, que passou o dia na delegacia no dia da detenção, manifestou desconforto e frustração com o sistema, pois teve que permanecer na mesma sala que o suspeito e ouvir suas ameaças.

Moradores e comerciantes pedem socorro

Moradores da região estão vivendo com medo, passando noites em claro e prendendo a si mesmos em suas casas para tentar evitar ser a próxima vítima. Um dos moradores expressou seu desespero: “O psicológico da gente já está ficando sem solução, porque a gente está ficando preso”.

A cidade, que é um dos destinos turísticos mais visitados de Pernambuco, tem seu charme e vivacidade ofuscados pela crescente onda de criminalidade.

Além das lojas, as residências também estão sendo alvo dos criminosos. Uma das moradoras relatou que sua casa foi invadida e toda a fiação elétrica foi roubada.

Em resposta, muitos moradores estão aprimorando suas medidas de segurança, instalando cercas elétricas e outros recursos para impedir o acesso desses criminosos. Contudo, a sensação de segurança parece ainda distante para esses moradores e comerciantes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais