Homem é flagrado invadindo e furtando clínica em Salgadinho

Nas imagens registradas, o homem aparece rastejando enquanto procura algo para roubar. De acordo com a gerente, ele roubou dois objetos

Um homem foi capturado por câmeras de segurança, no último domingo (3), invadindo uma clínica na Avenida Professor Andrade Bezerra, no bairro de Salgadinho, em Olinda.

"Conseguiu levar a condensadora do ar condicionado e um ventilador que tinha aqui. Mas ele não conseguiu entrar a fundo na clínica. Nós temos uma porta aqui, ele tentou forçar, mas não conseguiu entrar. Tem um alarme nela também e eu creio que isso inibiu a ação dele".

A gerente ainda conta que ele ficou menos de 10 minutos no local e depois fugiu com os objetos que conseguiu levar.

Moradores e comerciantes contam que esse não foi um caso isolado e reclamam bastante da falta de segurança na região.

"Já me roubaram três televisores, levaram joias, relógios, tudo ao longo destes sete ou oito meses", conta um morador que já foi roubado sete vezes.

Os moradores contam que o mesmo suspeito tem atuado diversas vezes e cobra uma presença maior das autoridades de segurança.

"A gente cobra é o governo se tornar mais presente aqui. Eu sei que isso é uma coisa que está se repetindo em várias partes", concluiu.

Em nota, a polícia militar afirma que não houve registro dessa última ocorrência, mas que vem intensificando as ações preventivas e repressivas no local.

Roubos

De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social, Pernambuco já soma mais de 20 mil casos de roubos em 2025, mas o número é menor do que o registrado no mesmo período em 2024.

