Motociclista por aplicativo é morto a tiros durante assalto no Alto da Conquista

O homem tinha saído de casa para comprar temperos para um almoço em comemoração ao mesversário do filho de quatro meses; confira detalhes

Um motociclista por aplicativo, de 39 anos, foi assassinado a tiros no último final de semana, no Alto da Conquista, em Olinda.

O homem tinha saído de casa para comprar temperos para um almoço em comemoração ao mesversário do filho.

Como aconteceu?

De acordo com a polícia, ele foi surpreendido por dois suspeitos que anunciaram o assalto e pediram a moto. Ele entregou o veículo e os suspeitos chegaram a andar 160 metros, entretanto o bloqueador foi ativado.

Então, o motociclista foi baleado nas costas, transfixando o peito, o que o levou a óbito.

Os suspeitos fugiram sem a moto e a polícia ainda investiga o caso e a autoria.

Despedida

O velório e sepultamento do motociclista aconteceu nesta segunda-feira (4), no Cemitério Jardim Metropolitano, que também fica no Alto da Conquista.

Os familiares da vítima estavam muito abalados e não conseguiram gravar entrevistas. Amigos da vítima contam mais detalhes sobre o motociclista.

"Era um homem trabalhador, pai de família. Era do trabalho para casa, não tinha vício, nem bebida, fumar", disse um pedreiro amigo da família.

Um outro amigo conta que ele estava vivendo o sonho de ser pai e deixa um bebê de quatro meses.

"Um cara trabalhador e teve sua vida ceifada por conta de uma simples coisa, um objeto, uma moto. Ele era uma pessoa muito boa, carismática, não tinha maldade com ninguém".

Mortes violentas em Pernambuco

De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social, Pernambuco já registra 1.622 homicídios de janeiro a junho de 2025.

