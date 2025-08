Motociclista de aplicativo é morto a tiro em assalto em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vítima, identificada como Tony Emerson da Silva, de 39 anos, foi abordada por uma dupla de criminosos na tarde do sábado (2) no Alto da Conquista

Um motociclista de aplicativo foi morto depois de reagir a um assalto em Olinda, no Grande Recife, na tarde do sábado (2). Dois homens, ainda não identificados, teriam participado da abordagem criminosa. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Tony Emerson da Silva, de 39 anos. Testemunhas contaram à polícia que o motociclista teria reagido e entrado em luta corporal após a dupla anunciar o assalto, na Rua Pagé, no bairro do Alto da Conquista.

Ao tentar correr para fugir dos criminosos, Tony levou um tiro na região do tórax. Ele morreu no local. A moto da vítima não foi levada, mas ainda não se sabe se outros pertences dele foram roubados.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o latrocínio (roubo seguido de morte) foi registrado pela equipe de Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte. "As investigações foram prontamente iniciadas e seguirão até a elucidação dos fatos", disse a corporação.

ESTATÍSTICAS DA VIOLÊNCIA

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 27 casos de latrocínio foram registrados em Pernambuco no primeiro semestre deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 40.

Os números referentes ao mês de julho serão divulgados na próxima terça-feira (5).