Motociclista de aplicativo é morto no Grande Recife enquanto saía para ir ao mercado

Velório de Tony Emerson da Silva, de 39 anos, foi realizado nesta segunda-feira (04); vítima foi atingida por um disparo no tórax

*Com informações da repórter Juliana Oliveira

A morte de Tony Emerson da Silva, de 39 anos, motociclista de aplicativo e morador de Olinda, causou comoção entre familiares e vizinhos no Alto da Conquista, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, onde ele vivia.

O crime aconteceu no fim de semana, enquanto ele saía de casa para comprar temperos em um mercado próximo.

O velório ocorreu na manhã segunda-feira (04), reunindo parentes e amigos em clima de luto e indignação.

Abordagem

Tony havia deixado a residência onde morava para buscar um ingrediente para a refeição do fim de semana.

Segundo relatos da família, ele aproveitou o momento para sair utilizando a moto que usava em seu trabalho como entregador por aplicativo. Foi durante esse deslocamento que o crime ocorreu.

De acordo com informações de testemunhas, o motociclista foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Um único disparo foi efetuado e atingiu o tórax da vítima. Tony morreu no local, antes de receber atendimento médico.

Investigação e apreensão da moto

Após o disparo, os suspeitos fugiram levando a motocicleta da vítima. Pouco tempo depois, o veículo foi abandonado.

Conforme relato do pai de Tony, a moto estava equipada com bloqueador e rastreador, o que teria dificultado a fuga dos suspeitos. A Polícia conseguiu localizar e apreender o veículo no ponto onde ele foi deixado.

Câmeras de segurança da região devem auxiliar nas investigações conduzidas pela polícia. Até o momento, não há informações sobre os autores ou a motivação do crime.

A família de Tony Emerson da Silva pede celeridade nas investigações. De acordo com os parentes, o motociclista não estava portando o celular nem outros objetos pessoais no momento da abordagem.

Apenas uma quantia em dinheiro estava com ele e também foi levada pelos suspeitos. Tony deixa um filho de quatro meses.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

