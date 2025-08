Prefeitura de Olinda nomeia 112 novos professores e anuncia requalificação de escolas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura de Olinda nomeou, na noite desta quinta-feira (31), 112 novos professores aprovados no último concurso público para a rede municipal de ensino. Com as novas nomeações, o total de docentes convocados supera 630 profissionais, de acordo com informações da gestão municipal.

O anúncio foi feito durante uma cerimônia de reconhecimento às escolas que se destacaram no Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) em 2024. Na ocasião, também foi divulgado que a prefeitura dará início ao processo de requalificação da infraestrutura de dez escolas da rede.

Atualmente, o município conta com 78 unidades de ensino, sendo oito delas em tempo integral, atendendo aproximadamente 25 mil estudantes.

Mapeamento

Segundo a Secretaria de Educação, um mapeamento das necessidades específicas de cada escola vem sendo realizado nos últimos meses para subsidiar o plano de requalificação. A coluna Enem e Educação questionou quando as obras serão iniciadas, mas não obteve resposta.

“Nosso intuito é sair do gabinete e conhecer de perto a realidade de cada escola, comprometendo-nos a oferecer um ambiente mais acolhedor e inclusivo. Ouvi atentamente gestores e professores — são eles que vivenciam o dia a dia das escolas”, afirmou o secretário de Educação de Olinda, Odin Neves.