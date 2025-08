Mulher perde mais de R$ 150 mil após golpe de falso "coronel" em aplicativo de relacionamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

vítima perde mais de 150 mil reais após ser enganada por falso coronel do exército em aplicativo de namoro

O uso de aplicativos de relacionamento, cada vez mais comum, também traz riscos, como golpes e fraudes. Um caso recente envolve uma mulher, que prefere não se identificar, que foi enganada por um homem que se dizia “coronel” do exército e perdeu mais de R$ 150 mil.

O início do relacionamento

“Conheci ele por um aplicativo de relacionamento. Ficamos juntos por cerca de dois meses. Eu ia na casa dele e ele parecia realmente ser quem dizia: um tenente-coronel do exército”, conta a vítima. O homem ainda dizia ser mergulhador profissional em missões do exército.

Pedidos de dinheiro

Com o tempo, ele começou a relatar problemas de conexão durante suas missões e pediu ajuda financeira. “Ele dizia que estava sem internet e pedia que eu fizesse Pix para ele pagar algumas contas”, relata.

O golpe se agrava

Depois, o falso coronel afirmou estar doente e que o plano de saúde do exército não cobria seu tratamento no local onde estava. Pediu ainda mais dinheiro. A vítima também relata que o homem passou a ameaçá-la, dizendo ter vídeos e fotos íntimas dela, configurando um caso de extorsão. No total, a mulher perdeu mais de R$ 150 mil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais