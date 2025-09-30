Criminoso usa máquina de barbear para assaltar vítimas na Zona Oeste do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo relatos, o homem se aproxima da vítima para pedir uma informação e anunciar o assalto enquanto utiliza máquina de barbear para ameaçar o alvo

Um criminoso tem ficado conhecido na Zona Oeste do Recife após registros de ataques utilizando uma máquina de barbear como arma. Ao menos três relatos foram registrados nos bairros de Estância, Areias e Jardim São Paulo.

Segundo informações apuradas pela repórter Dyandhra Monteiro, da TV Jornal, o homem se aproxima de vítimas, geralmente do sexo feminino, de bicicleta. Ele pergunta alguma informação para a vítima, chega a anunciar o assalto e parte para cima dela com uma máquina de barbear, que também serve para cortar cabelo.

Uma das vítimas foi uma adolescente de 16 anos de idade, que passava pela Avenida Doutor José Rufino, em Areias, quando foi abordada pelo criminoso. Na ocasião, ela chegou a entregar o celular para o homem, mas ainda teve parte do cabelo cortado.

A irmã da adolescente, que não quis se identificar, detalhou o ocorrido:

"Ela estava voltando da escola, por volta de 19h40. Ela disse que quando olhou para trás, viu um rapaz de bicicleta que estava de chapéu laranja. Ele estava com uma máquina de barbear, mas ela achou que era uma arma (de fogo) e iria atirar na perna dela. Aí ela soltou o celular e saiu correndo"

"Com a máquina de barbear, ele pegou um pedaço de trás do cabelo dela. Na rua que ela ia entrar, tinha um rapaz de moto. Ela falou que foi assaltada e o rapaz da moto foi atrás para ver se achava o homem"

Ainda segundo a irmã da vítima, o celular - que estava com o rastreador ligado - foi recuperado.

Outras vítimas também registraram boletim de ocorrência com relatos semelhantes e estão na expectativa de que a Polícia Civil inicie uma investigação sobre esses casos.

