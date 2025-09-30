Rua do Bom Jesus terá fachadas revitalizadas com projeto "Cores no Centro"
Iniciativa em parceria com a Tintas Coral vai recuperar 16 imóveis históricos, capacitar moradores do Pilar e fortalecer o turismo cultural
A Rua do Bom Jesus, eleita pela Architectural Digest como a terceira mais bonita do mundo, receberá uma nova etapa de revitalização a partir de 1º de outubro.
O projeto “Cores no Centro”, realizado pela Prefeitura do Recife em parceria com a Tintas Coral, vai recuperar e pintar as fachadas de 16 imóveis no Bairro do Recife.
A ação é coordenada pelo Gabinete do Centro (Recentro), com apoio da EMLURB e do Gabinete de Inovação Urbana. Além do impacto visual, a iniciativa busca unir preservação do patrimônio com inclusão social.
- Cerca de 20 moradores da Comunidade do Pilar foram capacitados pela Coral e atuarão diretamente na execução do serviço.
“Isso é o cuidado com o patrimônio, com a nossa cidade, e a valorização das pessoas do Recife”, destacou o prefeito João Campos.
Os imóveis contemplados passaram por seleção baseada em critérios técnicos, incluindo consentimento dos proprietários, licenciamento pela Prefeitura e aprovação do IPHAN. Por estarem em bom estado de conservação, a intervenção prevê apenas pintura e pequenos reparos.
Segundo Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro, a iniciativa amplia a atratividade turística e cultural da rua, ao mesmo tempo em que reforça sua importância como cartão-postal do Recife. “Estamos muito felizes em dar início a este projeto que requalifica a rua mais emblemática do Recife, tombada pelo IPHAN e reconhecida internacionalmente. Acreditamos que a ação vai ampliar a atratividade turística e cultural da área, reforçando a imagem da rua como cartão-postal da cidade, além de articular benefícios fiscais para os proprietários de imóveis por meio da Lei do Recentro”, afirmou.
O cronograma prevê início da preparação das fachadas em 1º de outubro, pintura a partir de 1º de novembro e conclusão até 15 de fevereiro de 2026, antes do Carnaval.