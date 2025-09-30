fechar
Compaz Ariano Suassuna promove ação gratuita de saúde e cidadania nesta quarta-feira

Evento integra a 13ª Semana da Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental e reúne serviços e reflexões sobre o futuro do trabalho

Por Bianca Tavares Publicado em 30/09/2025 às 7:41
Imagem do Compaz
Imagem do Compaz - AndreaRegoBarros-PCR

Nesta quarta-feira, 1º de outubro, o Compaz Ariano Suassuna, no Recife, será palco de uma manhã dedicada ao cuidado com a saúde, bem-estar e à reflexão sobre os rumos do mercado de trabalho.

A ação faz parte da 13ª Semana da Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental, promovida pelo Centro Universitário Estácio Recife em parceria com o Instituto Yduqs, que traz neste ano o tema “O Futuro do Trabalho: Transformações & Oportunidades”.

A programação

Das 9h às 13h, a população poderá acessar gratuitamente serviços como aferição de pressão e glicemia, orientação nutricional, fisioterapia, apoio psicológico e atendimento jurídico.

Além disso, serão realizadas atividades voltadas à promoção da cidadania e da qualidade de vida.

O objetivo da iniciativa é aproximar estudantes, profissionais e a comunidade em um espaço de diálogo e solidariedade, unindo assistência imediata às reflexões sobre os desafios do trabalho no futuro.

O evento é aberto ao público e não exige inscrição prévia.

