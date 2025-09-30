Compaz Ariano Suassuna promove ação gratuita de saúde e cidadania nesta quarta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento integra a 13ª Semana da Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental e reúne serviços e reflexões sobre o futuro do trabalho

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira, 1º de outubro, o Compaz Ariano Suassuna, no Recife, será palco de uma manhã dedicada ao cuidado com a saúde, bem-estar e à reflexão sobre os rumos do mercado de trabalho.

A ação faz parte da 13ª Semana da Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental, promovida pelo Centro Universitário Estácio Recife em parceria com o Instituto Yduqs, que traz neste ano o tema “O Futuro do Trabalho: Transformações & Oportunidades”.

A programação

Das 9h às 13h, a população poderá acessar gratuitamente serviços como aferição de pressão e glicemia, orientação nutricional, fisioterapia, apoio psicológico e atendimento jurídico.

Além disso, serão realizadas atividades voltadas à promoção da cidadania e da qualidade de vida.

Leia Também Onde tem corrida no Recife? Confira agenda das principais provas do fim de semana

O objetivo da iniciativa é aproximar estudantes, profissionais e a comunidade em um espaço de diálogo e solidariedade, unindo assistência imediata às reflexões sobre os desafios do trabalho no futuro.

O evento é aberto ao público e não exige inscrição prévia.