CASACOR Pernambuco 2025 chega ao Recife Antigo com tema "Semear Sonhos"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com o tema "Semear Sonhos", a mostra ocupa o Complexo Niágara S.A. e promete experiências culturais, gastronômicas e artísticas para visitantes.

Clique aqui e escute a matéria

Entre os dias 4 de outubro e 30 de novembro, o Recife se torna palco da arquitetura, do design e do paisagismo com a CASACOR Pernambuco 2025.

Neste ano, a mostra ocupa o histórico Complexo Niágara S.A., formado pelos edifícios Niágara e Aliança, oferecendo 3.000 m² de cultura e história da cidade. Com o tema "Semear Sonhos", o evento propõe refletir sobre o morar urbano, incentivando espaços sustentáveis, coletivos e integrados à natureza, com participação ativa de profissionais e visitantes.

A CASACOR PE 2025 terá 35 ambientes assinados por renomados escritórios de arquitetura e design, incluindo apartamentos, lofts, cozinhas, quartos, lojas e livrarias. Além disso, o térreo será aberto ao público sem necessidade de ingresso, com bar, café e restaurante, bilheteria, loja de artesanato, arena de eventos, livraria e área verde, promovendo experiências de convivência, lazer e cultura.

“Desde 2021, iniciamos esse conceito de manter os espaços operacionais abertos ao público, sem necessidade de ingresso. Desde então estamos numa crescente, essa ideia tem dado muito certo e, em 2025, teremos um terço da mostra que poderá ser visitada sem custo pela população. Nossa ideia é que isso atraia novos olhares, novos públicos, mas que também aumente a frequência daqueles que já visitam a CASACOR. Eles podem voltar outras vezes para tomar um café, almoçar, comprar um presente. Enfim, ocupar e dar vida a esse edifício histórico” explica Isabela Coutinho.

Imagem de Isabela e Gabriela Coutinho junto com Carla Cavalcanti que formam o time que comanda a CASACOR PE. - Divulgação

A programação também valoriza a memória da cidade. Muitos ambientes preservam elementos originais do prédio, como pé-direito alto e pisos de escaiola italiana restaurados, enquanto outros combinam madeira, vegetação e pedras naturais, além de iluminação planejada e obras de artistas locais. Gabriela Coutinho, uma das diretoras, ressalta: “Queremos que a CASACOR PE 2025 seja um convite para sonhar e ao mesmo tempo agir. Seja um ponto de encontro para os recifenses e turistas. Que a região do Recife Antigo siga sendo ocupada e movimentada, através da arte e da cultura”.

Leia Também Como o Yoga pode melhorar o seu desempenho na musculação?

Além da arquitetura e do design, a mostra integra revitalização urbana: a Rua Itaiópolis foi transformada em espaço de convivência pela Prefeitura, fortalecendo a interação entre população e visitantes.

“Escolhemos o Complexo Niágara não apenas pela imponência arquitetônica, mas pela sua localização estratégica: é um ícone da memória recifense e, ao mesmo tempo, um cenário vibrante para se pensar o futuro da cidade. A CASACOR é sobre esse diálogo entre passado, presente e o que está por vir”, finaliza Gabriela.

Comemora-se ainda os 10 anos da atual diretoria da CASACOR Pernambuco, marcada por ocupações históricas e preservação cultural. Entre os destaques, os visitantes poderão conferir projetos de Duna Arquitetura, FV Arquitetos, PMZ Arquitetura, Michelle Padilha, Albuquerque + Malvim, entre outros.

CASACOR Pernambuco 2025



Período: 4 de outubro a 30 de novembro de 2025



Local: Complexo Niágara S.A. – Esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, Bairro do Recife



Ingressos: R$ 90 (meia-entrada garantida por lei)



Ingressos disponíveis neste link.

Funcionamento: