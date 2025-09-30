Onda de furtos preocupa comerciantes no centro do Recife
Empresários relatam prejuízos e reforçam medidas de segurança diante de invasões frequentes e ousadas em estabelecimentos comerciais
Criminosos têm realizado uma série de invasões a comércios na área central do Recife, principalmente durante a madrugada, causando prejuízos significativos. Estabelecimentos próximos a órgãos governamentais têm sido os mais visados, e empresários relatam sensação de impotência diante da ousadia dos criminosos.
Três invasões em menos de um mês
A gráfica de Natália, no bairro de São José, foi invadida três vezes em menos de 30 dias. Os criminosos furtaram ar-condicionado, ferramentas e maquinários, acumulando prejuízos estimados entre R$ 15 mil e R$ 20 mil.
- Primeira invasão: tentaram levar cobre e o condensador de ar, mas foram interrompidos por uma funcionária.
- Segunda invasão: removeram a grade do galpão e furtaram ferramentas e equipamentos.
- Terceira invasão: subiram pelo telhado e levaram três condensadoras.
Outros alvos
Comerciantes vizinhos relataram perdas que chegam a R$ 200 mil. A sequência de furtos demonstra um padrão organizado e contínuo, afetando não apenas o patrimônio, mas também a sensação de segurança dos empresários.
A sequência de ataques tem gerado frustração e preocupação entre os comerciantes, que veem seus esforços de segurança serem insuficientes diante da ousadia dos criminosos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Diante disso, empresários adotaram medidas extremas, como engaiolar máquinas de ar condicionado, instalar câmeras, sensores, grades e portões.
Sensação de impunidade
Apesar disso, os criminosos continuam desafiando alarmes e barreiras físicas, especialmente em estabelecimentos próximos a órgãos públicos, como o 16º Batalhão da PM e o Tribunal Regional Eleitoral.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais