Assaltos a idosos aumentam na Zona Norte do Recife

Moradores relatam violência crescente e ataques recentes deixam vítimas em choque e moradores em alerta; idosos são as principais vítimas

Dois idosos foram vítimas de assaltos em ruas do bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife. Os crimes, registrados nas ruas Astronauta Neil Armstrong e Gomes Coutinho, envolveram roubo de objetos pessoais e agressão física, aumentando a sensação de medo entre os moradores da região.

Roubo de aliança

Um idoso de 70 anos, acompanhado de seu cachorro, foi surpreendido por dois homens em uma moto. O passageiro desceu, anunciou o assalto e levou a aliança da vítima. Após o roubo, os criminosos fugiram rapidamente em direção à moto.

Outra mulher, que prefere não se identificar, relatou ter sofrido uma tentativa de assalto na mesma rua, quando quase teve sua bolsa levada pelos criminosos.

Violência



Na semana anterior, um casal de idosos foi cercado e agredido por dois homens em outra rua próxima. O marido foi derrubado no chão, enquanto a esposa ficou em estado de choque. Os assaltantes fugiram levando um celular.

A população local demonstra preocupação crescente com a segurança no bairro. Muitos afirmam que andar pelas ruas se tornou cada vez mais arriscado devido à frequência e violência dos assaltos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais