Criança de 8 anos tem dedo amputado após se acidentar em brinquedo de praça pública

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Outras crianças também teriam se machucado no mesmo brinquedo da Praça da Infância, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, em outras ocasiões

Uma menina de 8 anos precisou amputar o dedo mindinho do pé direito após sofrer acidente em um brinquedo na Praça da Infância, no UR-1, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife.

A garota brincava com outras crianças, em um brinquedo que se tratava de uma plataforma giratória, e acabou ficando com o dedo preso em uma brecha que separava a plataforma e o concreto. O dedo dela acabou sendo esmagado após o brinquedo continuar girando.

A menina foi socorrida pela mãe e tios e levada para o Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió. Os familiares suspeitavam apenas que o dedo da criança teria quebrado. Os médicos teriam tentado "salvar" o mindinho da criança, mas não conseguiu, precisando amputar.

Em entrevista para a TV Jornal, o pai da criança, Wagner de Moura, falou que não teve assistência nenhuma por parte de funcionários da prefeitura. Além disso, relatou que a filha dele não teria sido a única a ter se machucado no brinquedo.

"Não teve assistência nenhuma. Quem socorreu ela foi a minha esposa, meu cunhado e minha cunhada. E após o acidente, depois de algumas horas, foi que interditaram o brinquedo. Por coincidência, outras crianças já se machucaram [no brinquedo]. Minha filha foi a terceira criança que se machucou", disse.

"Para a gente, que é pai, fica a dor. Não tenho palavras para explicar o que estou sentindo no momento", completou Wagner.

Segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB), o brinquedo é voltado para pessoas neurodivergentes, o que não justifica o estado de deterioração. A Praça da Infância foi reformada e entregue pela prefeitura há menos de dois anos.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC