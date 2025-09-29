Criança de 8 anos tem dedo amputado após se acidentar em brinquedo de praça pública
Outras crianças também teriam se machucado no mesmo brinquedo da Praça da Infância, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, em outras ocasiões
Uma menina de 8 anos precisou amputar o dedo mindinho do pé direito após sofrer acidente em um brinquedo na Praça da Infância, no UR-1, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife.
A garota brincava com outras crianças, em um brinquedo que se tratava de uma plataforma giratória, e acabou ficando com o dedo preso em uma brecha que separava a plataforma e o concreto. O dedo dela acabou sendo esmagado após o brinquedo continuar girando.
A menina foi socorrida pela mãe e tios e levada para o Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió. Os familiares suspeitavam apenas que o dedo da criança teria quebrado. Os médicos teriam tentado "salvar" o mindinho da criança, mas não conseguiu, precisando amputar.
Em entrevista para a TV Jornal, o pai da criança, Wagner de Moura, falou que não teve assistência nenhuma por parte de funcionários da prefeitura. Além disso, relatou que a filha dele não teria sido a única a ter se machucado no brinquedo.
"Não teve assistência nenhuma. Quem socorreu ela foi a minha esposa, meu cunhado e minha cunhada. E após o acidente, depois de algumas horas, foi que interditaram o brinquedo. Por coincidência, outras crianças já se machucaram [no brinquedo]. Minha filha foi a terceira criança que se machucou", disse.
"Para a gente, que é pai, fica a dor. Não tenho palavras para explicar o que estou sentindo no momento", completou Wagner.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB), o brinquedo é voltado para pessoas neurodivergentes, o que não justifica o estado de deterioração. A Praça da Infância foi reformada e entregue pela prefeitura há menos de dois anos.